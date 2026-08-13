ホロライブ・猫又おかゆ、『ホロドリ』配信をしない意外な理由に共感多数「めっちゃ良い考え方やと思う」
「ホロライブ」所属Vtuber・猫又おかゆさんが、13日までにチャンネルを更新。自社の人気リズム＆RPG『ホロライブ ドリームス（以下、ホロドリ）』を配信でプレイしない意外な理由を語った。
【動画】リスナーから多数の共感が集まったおかゆさんの『ホロドリ』をあまりやらない理由（2：35：02ごろ）
ホラーゲーム『青鬼 臨海学校』実況のアフタートークで、リスナーから『ホロドリ』をプレイしないのか質問されたおかゆさん。本作は「ホロライブ」初の公式スマートフォン向けゲームということもあって多くのホロメンが実況配信をしており、最近ではさくらみこさんの星5コンプガチャ配信も話題になった。
この質問におかゆさんは「実は『ホロドリ』あまりやってない。面白いんだけどソシャゲを続ける習慣がなくて続かないですね。ソシャゲを続ける才能がなさすぎる」と回答。ホロライブ屈指のゲーマーである彼女の意外な一面が明らかになった。
また、彼女はソーシャルゲームが続かない理由を「毎日ログイン系得意じゃない」「何かを続けるみたいなのって、自分の中で結構頑張らないと続けられないっぽい。アニメとかも一気見派だし」とも語っている。
この話題にリスナーからは「これわかるなぁ」「続ける習慣ないのわかる」「凄く健全な理由だと思う 毎日ログイン系は結構苦労するw」「買い切りゲームが良い」「めっちゃ良い考え方やと思う」などのコメントが集まっていた。
引用：YouTubeチャンネル「Okayu Ch. 猫又おかゆ」
【動画】リスナーから多数の共感が集まったおかゆさんの『ホロドリ』をあまりやらない理由（2：35：02ごろ）
ホラーゲーム『青鬼 臨海学校』実況のアフタートークで、リスナーから『ホロドリ』をプレイしないのか質問されたおかゆさん。本作は「ホロライブ」初の公式スマートフォン向けゲームということもあって多くのホロメンが実況配信をしており、最近ではさくらみこさんの星5コンプガチャ配信も話題になった。
また、彼女はソーシャルゲームが続かない理由を「毎日ログイン系得意じゃない」「何かを続けるみたいなのって、自分の中で結構頑張らないと続けられないっぽい。アニメとかも一気見派だし」とも語っている。
この話題にリスナーからは「これわかるなぁ」「続ける習慣ないのわかる」「凄く健全な理由だと思う 毎日ログイン系は結構苦労するw」「買い切りゲームが良い」「めっちゃ良い考え方やと思う」などのコメントが集まっていた。
引用：YouTubeチャンネル「Okayu Ch. 猫又おかゆ」