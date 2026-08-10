「日本のウユニ塩湖」　ゴミだらけの“消えかけた浜”　7人の男と運命の1枚が生んだ奇跡　香川・三豊市「父母ヶ浜」

夕暮れの海に“もう一つの空”がある。

風が止まる、ほんのひととき「潮だまり」が「鏡」になる。

香川県三豊市「父母ヶ浜（ちちぶがはま）」を人はこう呼ぶ。

「日本のウユニ塩湖」

今年、旅行情報誌で2年連続「総合満足度1位」を獲得した香川県にあるこの浜。

7月にはアメリカのトラベルガイドが選ぶ「SNSで最も注目を集めた日本のビーチ」で1位に輝いた。

海外からの観光客に話を聞くと「ここの美しさについて（ネットで）読んだので、自分たちの目で見てみたいと思った」という。

しかし、知っていただろうか。

今や年間50万人が押し寄せるここが、30年前には「ゴミだらけの浜」だったことを。

そして、埋め立てられ“この世から消える寸前”だったことを。

絶望の浜を救ったのは、たった7人の男たちだった。

そして、運命を変えた1枚の写真。

一度は消えかけた浜に、一体、どんな奇跡が起きたのか。

消えるはずだった父母ヶ浜 ゴミと埋め立て計画

朝7時、早朝の父母ヶ浜に、その人たちはいた。

塩田健治さん、85歳。相棒の菅磯夫さんも85歳、二人は、幼稚園からの幼なじみだ。

そんな80年来の親友の2人が奇跡を起こすきっかけとなる。

かつて、海水浴客で賑わった父母ヶ浜だが、昭和の終わり頃から、その姿は一変。

当時の様子を知る人は「何から手をつけていいか分からないくらいのゴミの量だった」と話す。

海流と西風により、瀬戸内のゴミがこの浜に集まりやすいことに加え、心ない不法投棄まで。

そんな中、町役場の議会事務局にいた塩田健治さんは、追い打ちをかけるような話を耳にする。

「父母ヶ浜を埋め立てて、企業誘致するらしい」

塩田さんはすぐさま、親友の菅磯夫さんに相談。すると菅さんは町長の自宅に押しかけた。

菅磯夫さん：

埋め立ての話は本当ですか？あの浜だけは、残してもらえませんか。

町長：

そうは言っても、町の発展のためだから。

しかし、二人は本来、反対などできるはずのない立場にあった。

菅さんの仕事は建設業。埋め立てが始まれば、仕事も増える―。

しかし、「そんなことは全く関係なかった。ここだけは絶対に守らないといかん、その一心だった」と振り返る。

一方の塩田さんは、町役場の公務員。町長に楯突くなど、もっての他のはずだが…。

菅磯夫さん：

（塩田さんは）自分の身分を守るのではなく、この町を守るんだという、そういう人間です。

二人を突き動かしたのは、子どもの頃から目に焼き付いた風景だった。

菅磯夫さん：

（毎日見る）この素晴らしい夕日の絶景をなんで埋めるのかという、悲しさと腹立たしさ。

塩田 健治さん：

（昔は）小さい貝や小魚がたくさんいて、時には大きい車エビが飛び出てきて。そんなきれいなところをなんで埋めるのかと。

二人は、漁師や農家、新聞記者など、知り合いに声をかけて回った。

そして集まったのはわずか7人。

彼らの「反対運動」は、デモでも署名活動でもなかった。

「日本一きれいな浜」への挑戦

1996年2月4日。彼らが始めたのは、「浜をきれいにする」活動だった。

1キロに及ぶ砂浜は、拾っても拾っても、翌日にはまた、新たなゴミが打ち上がる。

しかも、周囲の目は「掃除して何の意味がある？それより企業を呼んで、働く場所を作るべきだ」と冷たい。

それでも7人は浜に立ち続け、少しずつ仲間も増え始めた。

3年ほどが経ち、埋め立ての話が立ち消えになっても、彼らは掃除をやめなかった。

それどころか、塩田さんは「この浜を日本一きれいな浜にしよう！」と言い始めたのだ。

塩田健治さん：

（最初は）きれいにしたいという思いだったんだけど、途中から「日本一美しい海岸を目指そう」と。

菅磯夫さん：

日本一を目指すわけですから、永遠に続くわけです。

「ゴミだらけの浜を日本一に」、一体、誰が信じただろうか。

だが、ある年のゴールデンウィーク、菅さんはふと見た駐車場の光景に驚き、思わず写真を撮った。

菅磯夫さん：

（車が）20台くらい。うれしかったので写真を撮って、健ちゃん（塩田さん）に「これだけ人が来てくれとるぞ」と（見せた）。

こうして少しずつ変わり始めた運命が、やがて大きく動く。

1年経って“運命の一枚”に

2016年の2月。

当時、会社員だった永井歩子さんの趣味はカメラ。

永井歩子さん：

（同期から）香川県のいいところは何かを聞かれることが多くて、その時にうどんしか思い浮かばなかった。

彼女は、うどん以外の「香川の自慢」を探しに、その日、友人と父母ヶ浜へやって来た。

本来、潮だまりができる父母ヶ浜は、高台からの夕景を狙うのがお約束。しかし…。

永井歩子さん：

たまたま同じ会社に写真をめっちゃ好きなおじさんがいて、「いつもとは違う目線で見るといいよ」と言われていた。

ならば、水辺まで降りてみよう…、そう思い潮だまりに近づいた。

永井歩子さん：

友達が歩いているのを見て（潮だまりに）映ってるなと思って、（カメラを）下げると全身が映って、きれいに反射して「ウユニ塩湖みたい」と思って撮りました。

本当に、別世界に入り込んだ感覚でした。

いつもと目線を変えた写真は、地元のフォトコンテストに出品されたが結果は「佳作」。

当時は、話題になることさえなかった。

だが、続いて登場するこの人が、見事、この写真を蘇らせてしまう。

三豊市観光交流局・事務局長の石井紫さんは、当時、三豊市と外国人をつなぐ国際交流協会に勤めていた。

石井紫さん：

海外の人が三豊に来た時、いつも褒めてくれるんですよ。

「ここきれいだね」とか「こういうとこいいよね」っていっぱい言ってくれるんです。

しかし、地元の人々と話をすると全く反応は違ったという。

石井紫さん：

意外に地元の人はあまり気がついてなくて。

（町の会合で）「絶対、三豊市に観光客は来ん」って言われたのが、むちゃくちゃ悔しかったんです。

そんな2017年、職員の一人から「父母ヶ浜はこんな写真が撮れるほどきれいなんですけどね」と、一枚の写真を見せられた。

石井さんは「あの時、観光協会が飾ってた写真コンテストの入賞作品やん」と思った次の瞬間−。

「すぐにSNSに投稿して！」

投稿の反応は早かった。

「これ、日本？」「日本にこんな絶景があったなんて！」

この1枚の写真が、世界を駆け巡り始めたのだ。

絶景を世界に届けた仕掛け人

とはいえ、SNSのバズリなど、すぐに忘れられていくもの。

そう考えた石井さんは、地元のカメラマンと毎日のように浜に通い、徹底的な「研究」を始めた。

潮位、風、日没の角度、どんな条件がそろえば、あんな写真が撮れるのか…。

石井紫さん：

大きめの潮だまりにはきれいに映り、夕日の時間帯にだいたい無風状態になるということも、1カ月弱、通ったくらいで分かるようになってきた。

なぜ、この浜は「鏡」になるのか―。

まず、遠浅の干潟である父母ヶ浜には、干潮のたびに潮だまりが現れる。

そして日没の頃、海からの風と山からの風がぶつかり、風が比較的やみやすい状態になる。

漁師たちが昔から知る「瀬戸の夕凪」だった。

風が止まれば、水面は鏡のように静まり返る。それが、波のない水面に空を映す”父母ヶ浜の魔法“だった。

石井さんは、研究の成果を365日分の「絶景カレンダー」にまとめ、いつ来れば撮れるのかのデータをすべて公開。

2017年4月、その成果をSNSにアップすると、写真は瞬く間に拡散した。

石井紫さん：

（4月に発信して）6月には香港から「インスタとフェイスブックを見て来ました」っていう人が海岸で写真を撮っていた。

そして、この騒ぎに誰よりも驚いていたのが、あのおじいちゃんたちである。

菅磯夫さん：

初めて石井さんと会って「石井さんありがとう」とお礼を言ったのを覚えています。

景色は万感胸に迫る感じやったね。

そして。石井さんはこの時、初めて知る。

この浜に、20年、掃除を続けた7人がいたことを。埋め立ての危機があったことを。

石井紫さん：

下手したらここ、多分なかったんですよね。

この風景も多分消されてたし、もう一生戻ってこなかったんだろうなと思って。

本当に、よく反対してくれたな、と思って。

浜を磨き続けた男たち。

水たまりに天空を見つけたカメラマン。

それを世界に届けた仕掛け人。

三つの物語が重なり、「奇跡」は爆発した。

“ゴミの浜”の奇跡

そして今、父母ヶ浜には新たな“名物”がいる。

その名も「おもてなし撮影スタッフ」。

元小学校教師の藤本修さん（70）が始めたボランティアだ。

藤本修さん：

撮り合いっこしてる時、そのカメラマンは（写真に）入っていない。

来た人全員が入っている写真が記念になると思うので。

その輪に、菅さんたちも加わっている。

「絶景の中に自分がいる」「ここに来ると、そんな宝物が撮れる」

京都からの観光客：

こんなん「嘘やん、加工やん」思ってた。けど見たら、ホンマにまんまやった。

10年前にはわずか5500人だった観光客は50万人に。

7人の清掃活動から始まった「ちちぶの会」は、今や300人を超え、会長もすでに3代目となっている。

ちちぶの会・会長 藤田一仁さん：

（先輩方の）曲げない強い精神を学びましたね。

一回壊してしまったら、もう元には戻らない。本当に人生で一番の宝物。

それでも、あのおじいちゃんたちは変わらず、浜の掃除を終えると仲間とお茶を囲み、世間話をして笑っている。

もし、あの時、ゴミを拾い始めていなかったら。もし、埋め立てを許していたら―。

小さな彼らの決断が、いま、世界を映している。

（「Mr.サンデー」8月9日放送より）