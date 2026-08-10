鉄オタ犬に起きた感動的な出来事が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で9万5000回再生を突破し、「電車大好きなのね」「見つめる姿が愛おしい」「なんか感動しちゃう…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：毎日のように電車を眺める『鉄オタ犬』→見つめていたら『気付いてくれた車掌さん』が…まさかの『神対応』】

電車が大好きな豆柴

Instagramアカウント「ku.neru.asobu0405」では、豆柴の『くう』ちゃんの日常が紹介されています。

くうちゃんは、毎日のように電車を見に行く「鉄道監視員のプロ」。線路近くの歩道で待機し、電車がやってくると、じっと目で追いながら夢中になって見送ります。

この日は普段とは違う場所で電車を待っていたくうちゃん。車両が近づいてくると、少しずつ線路の方向へ歩み寄り、最後まで目を離さず見つめていました。

大好きな電車を見送る姿は真剣そのもの。投稿主さんも、そんなくうちゃんの熱中ぶりに応えるため、自身は電車に詳しくないものの、一緒にオタ活を楽しんでいるといいます。

表情の中に寂しさも

ところが、電車を見送ったあとには、少し寂しそうな表情を浮かべることも。当然のことながら、何本見送っても、電車はそのまま走り去ってしまいます。

どれだけ思いを寄せても、くうちゃんの片思い。それでも電車が来るたびに一生懸命見つめ続けていました。

そんなくうちゃんに、この日は思いもよらない奇跡が起こります。いつものように電車を見送ったあと、投稿主さんが車両をよく見てみると、最後尾に思わぬ光景が見えたのです。

想いが実った瞬間

なんと、最後尾車両に乗っていた車掌さんが、くうちゃんに向かって手を振ってくれたのです。

たった一瞬の出来事でしたが、くうちゃんにとっては何ものにも代えがたいほど嬉しい瞬間だったことでしょう。

大好きな電車から、まさかの「お返し」が届いたような出来事に、投稿主さんも感激。くうちゃんの電車への愛が、思わぬ形で届いたような、心温まるワンシーンとなりました。

この投稿には「本当に大好きなんですね！」「優しい車掌さんに会えて良かったですね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「ku.neru.asobu0405」には、くうちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ku.neru.asobu0405」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。