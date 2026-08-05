元鉄工所勤務グラドル26歳、プロレス衣装姿が「スタイル抜群」「可愛すぎる」とネット衝撃
アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、グラビアアイドル・ちとせよしのが、5日までにXを更新。プロレス衣装姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】元鉄工所勤務26歳グラドルが「スタイル抜群」 大胆な“グラビア姿”も（14枚）
佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。昨年10月17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。
そんな彼女が「女子プロレス初観戦＆選手の皆さんとレッスン！ YouTube 2本ともみて頂けましたか？ 後編はかなり緊迫した雰囲気になりました…」と投稿したのは、美しさ際立つプロレス衣装姿。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などのコメントが集まっている。
引用：「ちとせよしの」Instagram（＠chitose_yoshino）、X（@chitose_yoshino）
【写真】元鉄工所勤務26歳グラドルが「スタイル抜群」 大胆な“グラビア姿”も（14枚）
佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。昨年10月17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。
引用：「ちとせよしの」Instagram（＠chitose_yoshino）、X（@chitose_yoshino）