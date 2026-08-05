『TOKYO MER』公開延期 スカイマークがコラボ企画の内容を一部変更 機内誌の掲載は延期 クリアファイルも
スカイマークの公式Xが5日更新され、21日に公開予定だった劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』が公開延期となったことを受けて、同社と映画のコラボレーション企画の内容も一部変更していると明らかにした。
【Xより】チームMER集合ショットを添えて⋯被災地にエールを送った鈴木亮平
映画は令和8年熊本地震の発生を受けて、4日に公開を延期することが発表された。映画とコラボ企画を行うスカイマークは公式Xで「劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』とのコラボレーション企画ですが、大変恐縮ではございますが、公開延期に伴い内容に一部変更が生じております。ご迷惑をおかけしますこと深くお詫び申し上げます」と投稿した。
同社の公式サイトでも「大変恐縮ではございますが、コラボレーションの内容につきましても一部変更が生じております。ご迷惑をおかけしますこと深くお詫び申し上げます」と謝罪。機内誌「空の足跡」9月号で予定していた松木彩監督とスカイマークの特別企画の掲載を延期する。
オリジナルクリアファイルの販売も延期とし「販売開始日につきましては、決定次第、スカイマーク公式ウェブサイトにて改めてご案内をさせていただきます」と伝えた。
同作は、2021年に放送された、鈴木亮平主演のTBS系日曜劇場『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の劇場版。大規模災害や事故に立ち向かう姿を描く。劇場版では、首都直下地震が大きなテーマとなっていた。
【Xより】チームMER集合ショットを添えて⋯被災地にエールを送った鈴木亮平
映画は令和8年熊本地震の発生を受けて、4日に公開を延期することが発表された。映画とコラボ企画を行うスカイマークは公式Xで「劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』とのコラボレーション企画ですが、大変恐縮ではございますが、公開延期に伴い内容に一部変更が生じております。ご迷惑をおかけしますこと深くお詫び申し上げます」と投稿した。
オリジナルクリアファイルの販売も延期とし「販売開始日につきましては、決定次第、スカイマーク公式ウェブサイトにて改めてご案内をさせていただきます」と伝えた。
同作は、2021年に放送された、鈴木亮平主演のTBS系日曜劇場『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の劇場版。大規模災害や事故に立ち向かう姿を描く。劇場版では、首都直下地震が大きなテーマとなっていた。