田中みな実、亀梨和也と結婚＆妊娠発表後初の公の場 報道陣の祝福に笑顔で「ありがとうございます」
フリーアナウンサーで俳優の田中みな実（39）が5日、都内で行われた映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』（9月11日公開）の完成披露試写会に登壇。6月29日に歌手で俳優の亀梨和也（40）と結婚・第1子妊娠を発表後初の公の場となった。
【全身ショット】横から見るとお腹ふっくら？ドレスがうつくしい田中みな実
背中を大胆に見せるドレス姿で田中は登場。お腹はふっくらとしていた。冒頭のあいさつで田中は「直前まで重岡くんがずっとしゃべっていて。話も聞いてないし心配です、今日は。途中でエンジン切れちゃうんじゃないかと思って。子役みたいな子なので」と重岡大毅（WEST.）をイジる。重岡は「34歳やで！今年で！」と苦笑いを浮かべていた。先日行われた『第30回プチョン国際ファンタスティック映画祭』でレッドカーペットを重岡は歩いた。これについて田中は「よく頑張ったね」と声を掛けると、重岡は「俺のことずっと子役やと思ってます？」とボヤいていた。
退場時には、報道陣から「おめでとうございます」という祝福の声が。田中は「ありがとうございます」と会釈していた。さらに質問が重ねて飛んだが、重岡が田中と報道陣の間に入り、優しくフォローしていた。
亀梨と田中は6月29日に連名で結婚と田中の第1子妊娠を発表。「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」とコメントしていた。
同作品は人間の選択とテクノロジーが交錯する完全犯罪サスペンス。妹と2人暮らしの主人公・初海航（重岡大毅／WEST.）の携帯に妹・幸来（原菜乃華）から突然電話がかかり、航が幸来の元に駆け付けると、そこにあったのは幸来が所属する部活の顧問の教師の遺体だった。意図せず教師を殺してしまった妹を守るため航がとった行動は…。生成AIに「完全犯罪を成立させる方法を教えてください」とプロンプトを打ち込むが、予期せぬ事態が次々と発生し、2人は事件に巻き込まれていく。
田中が演じるのは、兄妹の前に突如現れ、完全犯罪を成立させるための鍵を握る人気俳優・七希。誰もが憧れ、喝さいを浴びる日本を代表するトップ女優の七希が、なぜ兄妹の前に現れたのか。七希の登場によって事態はさらに悪化し、航と幸来は窮地に追い込まれていく。
イベントには、原菜乃華、石丸幹二、近藤亮太監督も参加した。
【全身ショット】横から見るとお腹ふっくら？ドレスがうつくしい田中みな実
背中を大胆に見せるドレス姿で田中は登場。お腹はふっくらとしていた。冒頭のあいさつで田中は「直前まで重岡くんがずっとしゃべっていて。話も聞いてないし心配です、今日は。途中でエンジン切れちゃうんじゃないかと思って。子役みたいな子なので」と重岡大毅（WEST.）をイジる。重岡は「34歳やで！今年で！」と苦笑いを浮かべていた。先日行われた『第30回プチョン国際ファンタスティック映画祭』でレッドカーペットを重岡は歩いた。これについて田中は「よく頑張ったね」と声を掛けると、重岡は「俺のことずっと子役やと思ってます？」とボヤいていた。
亀梨と田中は6月29日に連名で結婚と田中の第1子妊娠を発表。「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」とコメントしていた。
同作品は人間の選択とテクノロジーが交錯する完全犯罪サスペンス。妹と2人暮らしの主人公・初海航（重岡大毅／WEST.）の携帯に妹・幸来（原菜乃華）から突然電話がかかり、航が幸来の元に駆け付けると、そこにあったのは幸来が所属する部活の顧問の教師の遺体だった。意図せず教師を殺してしまった妹を守るため航がとった行動は…。生成AIに「完全犯罪を成立させる方法を教えてください」とプロンプトを打ち込むが、予期せぬ事態が次々と発生し、2人は事件に巻き込まれていく。
田中が演じるのは、兄妹の前に突如現れ、完全犯罪を成立させるための鍵を握る人気俳優・七希。誰もが憧れ、喝さいを浴びる日本を代表するトップ女優の七希が、なぜ兄妹の前に現れたのか。七希の登場によって事態はさらに悪化し、航と幸来は窮地に追い込まれていく。
イベントには、原菜乃華、石丸幹二、近藤亮太監督も参加した。