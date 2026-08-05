『VIVANT』“アリ”山中崇＆“ドラム”富栄ドラム、笑顔の2ショットに反響 「迫真の演技でした」「素晴らしいおふたり」
日曜劇場『VIVANT』でドラム役を演じる富栄ドラムが5日までにインスタグラムを更新。第12話で共演したアリ役の山中崇とのオフショットを公開し、反響が集まっている。
【写真】第12話 F（堺雅人）に拷問されるアリ（山中崇）
富栄は「アリ役の山中崇さんとのオフショット 撮影裏ではとても仲良しです」と投稿。「11話でドラムがアリさんを壁に叩きつけた時は、会心の一撃が出てしまい、ちょっと心配したのですが……」と振り返りながら、「撮影前に一緒に四股を踏んでウォーミングアップをしたおかげで、綺麗な受け身でナイスアクションでした」とつづった。
投稿された写真には、富栄の腕をつかみながら笑顔を見せる山中と、白い歯をのぞかせてポーズする富栄の姿が収められている。
仲むつまじい様子の二人に、コメント欄には「ドラムさんのバク転凄かったです。運動神経バツグン」「あぁーアリさん心配してましたよー笑 受け身とってたんですね！」「山中さんの白目 迫真の演技でした」「ウォーミングアップからの かいしんのいちげき 素晴らしいおふたり」「かわいいお二人 素敵な写真ありがとうございます」などの声が寄せられた。
また、第12話でドラムがお餅を食べていたシーンについても「お餅食べたーくなりました」「ドラムが食べてたお餅めちゃくちゃ美味しそうだった」「お餅食べてる姿見ててお餅食べたくなっちゃった」といった反響が集まっている。
引用：「富栄ドラム」Instagram（＠tomisakae）
【写真】第12話 F（堺雅人）に拷問されるアリ（山中崇）
富栄は「アリ役の山中崇さんとのオフショット 撮影裏ではとても仲良しです」と投稿。「11話でドラムがアリさんを壁に叩きつけた時は、会心の一撃が出てしまい、ちょっと心配したのですが……」と振り返りながら、「撮影前に一緒に四股を踏んでウォーミングアップをしたおかげで、綺麗な受け身でナイスアクションでした」とつづった。
仲むつまじい様子の二人に、コメント欄には「ドラムさんのバク転凄かったです。運動神経バツグン」「あぁーアリさん心配してましたよー笑 受け身とってたんですね！」「山中さんの白目 迫真の演技でした」「ウォーミングアップからの かいしんのいちげき 素晴らしいおふたり」「かわいいお二人 素敵な写真ありがとうございます」などの声が寄せられた。
また、第12話でドラムがお餅を食べていたシーンについても「お餅食べたーくなりました」「ドラムが食べてたお餅めちゃくちゃ美味しそうだった」「お餅食べてる姿見ててお餅食べたくなっちゃった」といった反響が集まっている。
引用：「富栄ドラム」Instagram（＠tomisakae）