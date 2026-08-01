『角醒ハンター オメガホーン』第2話「示せ！キャプテンの資格！」、詐欺ハンターが奪った宝を取り戻せ!!
楢原聖が主演を務める、『角醒ハンター オメガホーン』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第2話「示せ！キャプテンの資格！」が、あす8月2日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】エイルとアルのピンチにシャウトが駆け付ける 第2話予告映像
その日暮らしのトレジャーハンター・炎のシャウト（楢原聖）。古代文字に精通し、古文書を読み解いては探検に飛び出し、発掘した遺物を売って生活をしている彼は、ある日、“角獣王”炎角（えんかく）に出会う。この人間の姿（＝亜人態）にもなれる炎角との出会いが、シャウトの運命を大きく変えることになり――。なんだかんだと言いながらもすっかりバディーとなったシャウトと炎角は、行く先々で出会う個性豊かなハンターとハンターバトルを繰り広げる！
■第2話「示せ！キャプテンの資格！」あらすじ
双子のハンター・剛胆のエイル（三浦舞華）と剛直のアル（加藤憲史郎）は、とある町で助けを求められる。なんと町の人々が、詐欺ハンターに宝をだまし取られているというのだ。エイルとアルは宝を取り返すため、詐欺ハンターにハンターバトルを挑むが、絶体絶命のピンチに。そこへ、シャウト（楢原）と炎角（国上将大）が駆け付け…。
そのころ絶暴のイバル（田鶴翔吾）率いるイバル連合は、暴れまわる武装ハンター集団を討伐するため、西の領地へ向かっていた…。
『角醒ハンター オメガホーン』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】エイルとアルのピンチにシャウトが駆け付ける 第2話予告映像
その日暮らしのトレジャーハンター・炎のシャウト（楢原聖）。古代文字に精通し、古文書を読み解いては探検に飛び出し、発掘した遺物を売って生活をしている彼は、ある日、“角獣王”炎角（えんかく）に出会う。この人間の姿（＝亜人態）にもなれる炎角との出会いが、シャウトの運命を大きく変えることになり――。なんだかんだと言いながらもすっかりバディーとなったシャウトと炎角は、行く先々で出会う個性豊かなハンターとハンターバトルを繰り広げる！
双子のハンター・剛胆のエイル（三浦舞華）と剛直のアル（加藤憲史郎）は、とある町で助けを求められる。なんと町の人々が、詐欺ハンターに宝をだまし取られているというのだ。エイルとアルは宝を取り返すため、詐欺ハンターにハンターバトルを挑むが、絶体絶命のピンチに。そこへ、シャウト（楢原）と炎角（国上将大）が駆け付け…。
そのころ絶暴のイバル（田鶴翔吾）率いるイバル連合は、暴れまわる武装ハンター集団を討伐するため、西の領地へ向かっていた…。
『角醒ハンター オメガホーン』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。