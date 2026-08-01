『ぎぼむす』元子役18歳、すっかり成長した最新ショットに反響「大人っぽい！」「とっても素敵」
元子役で女優の横溝菜帆が7月31日にInstagramを更新。最新ショットを公開すると、ファンから「大人っぽい！」「美しいです」といった声が相次いだ。
【写真】すっかり大人の女優！ 『ぎぼむす』大ブレイクの元子役の現在の姿
2018年7月期放送のドラマ『義母と娘のブルース』（TBS系）では、綾瀬はるか演じる義母・亜希子の娘・みゆきを演じていた横溝。現在18歳の彼女は、最近では3月に出演した映画『ハローマイフレンド』が公開されたほか、明日2日からはダイアン・津田篤宏が主演するドラマ『タイムトラベルダディ』（テレビ朝日系）に出演予定だ。
そんな彼女がInstagramに投稿したのは、趣味であるフラダンスに興じる様子。「心を一つにして踊る喜びを感じられる」「そしてなにより、 優しさに溢れた素敵な出逢いを たくさんくれる場所です」「ずっと続けていきたい」と満喫した様子。
メイクをしていることでより一層大人びた様子の横溝の最新ショットには、コメント欄に「大人っぽい！フラダンスいいね」「あの帽子は上品のお嬢様みたい」「オトナの女優さんという感じでとっても素敵」「美しいです」といった反響が寄せられている。
■横溝菜帆（よこみぞ なほ）
2008年3月27日生まれ。神奈川県出身。3歳から子役としての活動をスタートさせ、2018年7月期ドラマ『義母と娘のブルース』（TBS系）では、綾瀬はるか演じる義母・亜希子の娘・みゆきを演じて脚光を浴びた。翌年には、連続テレビ小説『スカーレット』（NHK総合）に出演。今年4月から『めざましテレビ』（フジテレビ系）にイマドキガールとして出演しているほか、7月期ドラマ『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』（カンテレ・フジテレビ系）にも出演中。さらに2026年には出演作『Hello, my friend』の劇場公開も予定されている。
引用：「横溝菜帆」Instagram（@y_naho_te）
【写真】すっかり大人の女優！ 『ぎぼむす』大ブレイクの元子役の現在の姿
2018年7月期放送のドラマ『義母と娘のブルース』（TBS系）では、綾瀬はるか演じる義母・亜希子の娘・みゆきを演じていた横溝。現在18歳の彼女は、最近では3月に出演した映画『ハローマイフレンド』が公開されたほか、明日2日からはダイアン・津田篤宏が主演するドラマ『タイムトラベルダディ』（テレビ朝日系）に出演予定だ。
メイクをしていることでより一層大人びた様子の横溝の最新ショットには、コメント欄に「大人っぽい！フラダンスいいね」「あの帽子は上品のお嬢様みたい」「オトナの女優さんという感じでとっても素敵」「美しいです」といった反響が寄せられている。
■横溝菜帆（よこみぞ なほ）
2008年3月27日生まれ。神奈川県出身。3歳から子役としての活動をスタートさせ、2018年7月期ドラマ『義母と娘のブルース』（TBS系）では、綾瀬はるか演じる義母・亜希子の娘・みゆきを演じて脚光を浴びた。翌年には、連続テレビ小説『スカーレット』（NHK総合）に出演。今年4月から『めざましテレビ』（フジテレビ系）にイマドキガールとして出演しているほか、7月期ドラマ『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』（カンテレ・フジテレビ系）にも出演中。さらに2026年には出演作『Hello, my friend』の劇場公開も予定されている。
引用：「横溝菜帆」Instagram（@y_naho_te）