ユニクロの公式インスタグラムアカウントが7月23日、更新。スタッフによる人気の着こなしを厳選した「7月のユニクロスタッフ人気着こなし WOMEN編」を公開しています。

【画像】まねしたい…！ ユニクロスタッフによる、スタイルアップがかなう着こなし8つ！

「まねしたい」スタイルアップがかなう着こなし

全8通りのスタイリングのうち、「Look.01」は、「クルーネックT」（1500円、以下、税込み）にノースリーブの「フロントオープンシェルトップTノースリーブ」（値下げ、990円）を重ね、ボトムスに「ナイロンキュロット」（値下げ、2990円）を合わせたレイヤードスタイル。「コンパクトなトップスレイヤードと、ボリュームのあるキュロットで、スタイルアップ効果！」と紹介されています。

「Look.03」は、「メリノブレンドポロカーディガン」（2990円）に「エアリズムコットンブラチューブトップ」（2490円）、ボトムスに「スマートワイドストレートパンツ」（4990円）を組み合わせた着こなし。「ボタンを開けて抜け感を出しつつ、タックインでクリーンな印象に」と、大人の抜け感を演出するテクニックが解説されています。

さらに「Look.07」では、「テーラードジャケットリラックスフィット」（7990円）のインナーに「ヘンリーネックタンクトップ」（990円）と「エアリズムコットンブラタンクトップ」（2490円）を合わせ、ボトムスに「EZYバレルジーンズ」（4990円）をピックアップ。「ジャケットのインナーにタンクトップをレイヤードして、抜け感を」と提案しています。

公式アカウントの「あなたの気になるコーデはどれ？コメントで教えてください」という投稿には、「01すてきです。まねしたい」「1と3と7」「3と5と7」「01が好きです」など、さまざまな反応が寄せられました。