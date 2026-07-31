村上宗隆が復帰からチームが上昇気流 復帰直後4連勝＆直近2戦連続サヨナラ勝利 自身のボブルヘッドデーでは家族の前で2ホーマーも記録
◇MLB ホワイトソックス2-1ヤンキース(日本時間31日、レート・フィールド)
ホワイトソックスの村上宗隆選手が復帰すると、チーム全体も盛り返し調子を上げています。
昨年まで3年連続シーズン100敗超を記録するなど、苦しいシーズンが続いていたホワイトソックスですが、村上選手が加入すると貯金生活で長くア・リーグ中地区首位に立っていました。
しかし、日本時間5月30日の試合で右ハムストリングを痛め、離脱。主砲の村上宗隆選手を欠くなかで、チームは6月を過ごしました。主砲不在の6月のホワイトソックスでしたが、6月は13勝12敗でなんとか勝ち越しで終えました。
そして日本時間7月11日に村上選手が復帰するといきなり4連勝と勢いに乗ります。直近の2戦では延長戦の激闘を制しサヨナラ勝ちを収めるなど、村上選手が復帰してから10勝6敗と大きく勝ち越しています。離脱中にガーディアンズに首位を奪われる時期もありましたが、再び首位奪還。
また、日本時間7月27日に行われた村上選手の初めてのボブルヘッドデーでは両親が始球式に登場し、村上選手が捕手を務めました。その試合では初回にレフトへ復帰後初本塁打となる逆転の21号2ランを放つと、7回には2点適時打、8回にはライトに22号ソロを放ち、チームの12-3の快勝に貢献しました。5打数3安打6打点と大暴れしました。ルーキーながらチームの流れを変える存在となっている村上選手の活躍から目が離せません。