◇MLB ホワイトソックス2-1ヤンキース(日本時間31日、レート・フィールド)

ホワイトソックスの村上宗隆選手が復帰すると、チーム全体も盛り返し調子を上げています。

昨年まで3年連続シーズン100敗超を記録するなど、苦しいシーズンが続いていたホワイトソックスですが、村上選手が加入すると貯金生活で長くア・リーグ中地区首位に立っていました。

しかし、日本時間5月30日の試合で右ハムストリングを痛め、離脱。主砲の村上宗隆選手を欠くなかで、チームは6月を過ごしました。主砲不在の6月のホワイトソックスでしたが、6月は13勝12敗でなんとか勝ち越しで終えました。

そして日本時間7月11日に村上選手が復帰するといきなり4連勝と勢いに乗ります。直近の2戦では延長戦の激闘を制しサヨナラ勝ちを収めるなど、村上選手が復帰してから10勝6敗と大きく勝ち越しています。離脱中にガーディアンズに首位を奪われる時期もありましたが、再び首位奪還。

また、日本時間7月27日に行われた村上選手の初めてのボブルヘッドデーでは両親が始球式に登場し、村上選手が捕手を務めました。その試合では初回にレフトへ復帰後初本塁打となる逆転の21号2ランを放つと、7回には2点適時打、8回にはライトに22号ソロを放ち、チームの12-3の快勝に貢献しました。5打数3安打6打点と大暴れしました。