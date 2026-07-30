『おちたらおわり』サレ妻“紗都”鈴木紗理奈「なめとったらしばくぞ！」シタ妻への強烈制裁に騒然「ホンモノ」「本領発揮」
宇垣美里が主演し、篠田麻里子が共演するドラマ『おちたらおわり』（中京テレビ・日本テレビ系／毎週水曜24時24分放送）の第5話が29日深夜に放送され、紗都（鈴木紗理奈）が心菜（風吹ケイ）に“制裁”を加えると、ネット上には「修羅場やばすぎる」「紗理奈さんホンモノ」「本領発揮」などの反響が寄せられた。
【写真】紗都（鈴木紗理奈）、心菜（風吹ケイ）の髪を鷲掴み『おちたらおわり』第5話より
夫・英治（清水海李）とママ友・心菜の不倫を疑っていた紗都。彼女はある日、英治の服から心菜のネイルに付いていたスワロフスキーの粒を見つけてしまう。疑惑が確信へ変わった紗都は、SNSで心菜の“裏アカ”を特定。そこには不倫の事実を裏付ける情報がアップされていた。
夫とママ友の不貞行為に傷付く紗都に、孔美子（篠田麻里子）が接近。彼女は英治と心菜の不貞行為を記録した動画を紗都に見せるのだった。
その後、紗都と心菜がついに対峙。紗都は「私の前に二度と顔出さないでくれる？」と突きつけると心菜は「自分に魅力がないの、人のせいにしないでもらえますぅ？」とまさかの逆ギレ。
激しい舌戦の末、怒りが頂点に達した紗都は「この泥棒ネコがぁ！」と言い放ち、心菜の髪を鷲掴みにして振り回す。心菜から強引に突き飛ばされた紗都は、いきなり関西弁のイントネーションで「ジムのロッカールームやらグランピングのトレーラーやらでセックスばっかりしまくってたド淫乱女が！なめとったらしばくぞ！ほんまにぃ！」と巻き舌で罵倒する。
これに怒った心菜がビンタすると、紗都も負けじとビンタで応戦。二人による激しいビンタの応酬が続く中、紗都は公衆の面前で、心菜の子どもの“本当の父親”に関する疑惑を示唆。さらに紗都が証拠を掴んでいるかのような素ぶりを見せると、心菜は逃げるようにその場を立ち去る…。
紗都による心菜への強烈な制裁が描かれると、ネット上には「ドロドロすぎるでしょ」「修羅場やばすぎる」「鈴木紗理奈さんホンモノ」「本領発揮」「紗理奈最高だなwww」といった声が相次いでいた。
【写真】紗都（鈴木紗理奈）、心菜（風吹ケイ）の髪を鷲掴み『おちたらおわり』第5話より
夫・英治（清水海李）とママ友・心菜の不倫を疑っていた紗都。彼女はある日、英治の服から心菜のネイルに付いていたスワロフスキーの粒を見つけてしまう。疑惑が確信へ変わった紗都は、SNSで心菜の“裏アカ”を特定。そこには不倫の事実を裏付ける情報がアップされていた。
その後、紗都と心菜がついに対峙。紗都は「私の前に二度と顔出さないでくれる？」と突きつけると心菜は「自分に魅力がないの、人のせいにしないでもらえますぅ？」とまさかの逆ギレ。
激しい舌戦の末、怒りが頂点に達した紗都は「この泥棒ネコがぁ！」と言い放ち、心菜の髪を鷲掴みにして振り回す。心菜から強引に突き飛ばされた紗都は、いきなり関西弁のイントネーションで「ジムのロッカールームやらグランピングのトレーラーやらでセックスばっかりしまくってたド淫乱女が！なめとったらしばくぞ！ほんまにぃ！」と巻き舌で罵倒する。
これに怒った心菜がビンタすると、紗都も負けじとビンタで応戦。二人による激しいビンタの応酬が続く中、紗都は公衆の面前で、心菜の子どもの“本当の父親”に関する疑惑を示唆。さらに紗都が証拠を掴んでいるかのような素ぶりを見せると、心菜は逃げるようにその場を立ち去る…。
紗都による心菜への強烈な制裁が描かれると、ネット上には「ドロドロすぎるでしょ」「修羅場やばすぎる」「鈴木紗理奈さんホンモノ」「本領発揮」「紗理奈最高だなwww」といった声が相次いでいた。