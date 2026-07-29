【マイナビオールスターゲーム2026】セ・リーグ 5ー7 パ・リーグ（7月28日／東京ドーム）

【映像】阪神・佐藤輝明、打球がドームの天井直撃→選手たちが見上げる（実際の様子）

阪神タイガースの佐藤輝明内野手が規格外のパワーを見せつけた。高々と打ち上げた打球は東京ドームの天井に直撃。ファンをどよめかせている。

7月28日に東京ドームで行われたマイナビオールスターゲーム2026の第1戦。「2番・ライト」で先発した佐藤は、3ー7で迎えた8回無死二塁のチャンスで打席に入った。

カウント3ー1からの5球目、横山陸人投手（ロッテ）が投じた高めのストレートをフルスイング。打球は高々と舞い上がり、打った佐藤だけでなく、横山、さらにはバックネット裏の観客までもが一斉に上空を見上げる展開となった。

そして打球は東京ドームの天井に直撃。軌道が変わって落下したボールは、セカンドの太田椋内野手（オリックス）がキャッチし、結果はアウトとなった。

ABEMAで解説を務めた杉谷拳士氏は「天井ってそんなにすぐに当たるものなの？パワーがすごいなー。ギリギリではなく、突き抜けるくらい。ドームで良かったですね。外なら飯田橋まで飛んでますよ」とユーモアを交えて解説。ABEMAのコメント欄やSNSでも「東京ドームの天井ってw」「ドン引きだろ」「エグすぎん？」「ブライアントかよ」「みんな見上げてたなw」「パワーが規格外なんよ」といった驚きの声が上がった。

結果はアウトながら、規格外のパワーが強烈なインパクトを残した一打。佐藤のフルスイングは、球宴の舞台でも圧倒的な存在感を示していた。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）