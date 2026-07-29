10年ぶりフルモデルチェンジ！

トヨタは2026年5月28日、ピックアップトラック「ハイラックス」の新型モデルを発表しました。今回の新型車はタフな実用性と最新の機能性をさらに高めたモデルですが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

ハイラックスは1968年の初代以来、世界190以上の国と地域で販売され、世界で累計2800万台以上を販売してきたモデルです。

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今回の新型では力強さと先進性を組み合わせた外観へ刷新し、走行性能や安全機能、コネクティッド機能を高め、日常からアウトドアまで扱いやすい一台へ進化しています。

ボディサイズは全長5325mm×全幅1885mm×全高1865mmで、5.3m超のロングボディが堂々とした迫力を放ちます。5人乗りの4ドア仕様で、最大500kgの積載に対応する独立した大型デッキを備えます。

伝統のラダーフレーム構造は剛性バランスを追求。さらにスポット溶接打点数を36カ所追加して剛性を高め、床振動やこもり音を抑制し、操縦安定性と乗り心地を向上させました。

スタイルはベースの「Z」と、タフさを際立たせた「Z“Adventure”」の2種類を展開。

フロントビューは力士の「立ち合い」から着想を得た造形で、オーバーフェンダーやラジエーターグリル、バンパーの組み合わせにより、安定した佇まいと力強い存在感を表現。

「Z“Adventure”」には、タフさを強調するフロントロアバンパーガーニッシュや、スポーツバーなどを採用し、差別化を図っています。

全体のシルエットは伝統的なピックアップトラックの形を基本とし、大きく張り出す造形に「TOYOTA」エンブレムを配置することで本格オフローダーらしさを際立たせています。

ボディカラーは、国内初採用の「サルファメタリック」を含む全5色を設定しました。

インテリアには、悪路でも車両姿勢を把握しやすい水平基調のインストルメントパネルを採用。12.3インチセンターディスプレイを独立配置することで視線移動を抑え、中央の直線的なセンターコンソールが室内の力強い印象を高めています。

パワートレインは2.8リッター直噴ディーゼルと6速ATを組み合わせ、最高出力150kW（204PS）、WLTCモード燃費最大11.9km／Lを達成し、静粛性と力強い加速を両立しました。

駆動方式はパートタイム4WDで、統合制御を行うマルチテレインセレクトを標準装備。サスペンションの最適化や電動パワーステアリングの採用により、オフロードの走破性はそのままに、オンロードでの快適な乗り心地と快適な操舵感を実現しています。

安全面では、ドライバーの操舵・減速を支援する「プロアクティブドライビングアシスト」や、交差点右左折時の対向直進車・横断歩行者検知機能を追加するなど、先進安全パッケージ「Toyota Safety Sense」の機能を大幅に拡充しました。

価格（税込）は、498万800円から550万円までに設定されています。

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新型ハイラックスの反響について、都内の店舗では「オーダー枠は当店では1台ほどで現在商談中という状況です。メーカーの生産台数が決まっているため、納期は早くて年内、年明けになる見込みです」と話します。

また、別地域の店舗では「多くの方に選ばれるクルマではない特殊なモデルですが、それでも関心は高く、問い合わせは多数いただいていますね」と述べており、実際の購入検討者は限られるものの、モデルチェンジによる高い注目度が販売現場にも波及しているようです。