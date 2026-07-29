きのう午後、熊本県で最大震度7を観測する地震が発生しました。この地震の後、熊本県嘉島町の「イオンモール熊本」では爆発が起き、2人が死亡し、1人が心肺停止となっています。現場から中継です。

【写真を見る】「イオンモール熊本」での爆発…2階部分崩落で従業員が閉じ込められる 2人死亡、1人心肺停止 余震続き捜索難航

イオンモール熊本です。安全を確保した場所からお伝えします。

夜間も懸命な捜索活動が続けられていましたが、余震が続いているため、本格的な捜索は難航しています。

消防庁によりますと、きのう午後5時半ごろ、イオンモール熊本で爆発が起き、施設の2階部分が崩落しました。

これは、爆発が起きた時のドライブレコーダーの映像です。施設の駐車場に止めていたタクシーに向かって、白い壁の破片とみられるものが車の方まで迫っています。

このタクシーの運転手は「いきなり『ボン』という音で壁が迫ってきた。車の窓を3センチほど開けていたから、中も外も真っ白になった」と話していました。

従業員たちが閉じ込められ、熊本県によりますと、これまでに8人が見つかり、このうち2人が死亡、1人が心肺停止、5人がけがをしているということです。

きょうは重機を積んだ自衛隊の車両が現地に到着しました。余震の状況を踏まえながらの捜索となりそうです。