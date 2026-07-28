バーガーキング、出店ラッシュ続く 7・8月に6店舗が一挙オープン 2028年600店舗へ加速【新店舗一覧】
バーガーキングが、7月から8月にかけて東京、岐阜、千葉、山梨、神奈川、愛知に計6店舗を新規オープンすることを28日に発表した。8月末時点（予定）の店舗数は全国377店舗となり、2028年末までに600店舗体制を目指す出店戦略を加速させる。
【写真】バーガーキングが計6店舗を続々出店へ
今回オープンするのは、7月31日の「京成高砂駅前店」（東京都葛飾区）、8月3日の「アルプラザ鶴見店」（岐阜県大垣市）、8月28日の「16号野田店」（千葉県野田市）と「20号石和店」（山梨県笛吹市）、8月31日の「秦野店」（神奈川県秦野市）、「清水屋藤が丘店」（愛知県名古屋市）の計6店舗。「20号石和店」は山梨県内2店舗目の出店となる。
同社は、直火焼きの100％ビーフパティを使用したバーガーをより多くの人に届けるため、全国で新規出店を強化。ロードサイドやショッピングモールへの出店を進めることで、通勤・通学や買い物の合間など、さまざまなシーンで利用しやすい店舗展開を目指すとしている。
今回の6店舗を加え、バーガーキングの店舗数は全国377店舗（8月31日時点予定）となる。今後は未進出エリアへの出店も予定しており、2028年末までに全国600店舗の達成を目標に掲げている。
【新店舗概要】
■バーガーキング 京成高砂駅前店
オープン日時：2026年7月31日（金）9時
店舗住所：東京都葛飾区高砂5-36-10
営業時間：9：00-22：00
■バーガーキング アルプラザ鶴見店
オープン日時：2026年8月3日（月）10時
店舗住所：岐阜県大垣市鶴見町字上渡瀬641-2 アルプラザ鶴見 1F
営業時間：10：00-21：00 ※ラストオーダー 20:30
■バーガーキング 16号野田店
オープン日時：2026年8月28日（金）9時
店舗住所：千葉県野田市堤根112-6
営業時間：9：00-21：00
■バーガーキング 20号石和店
オープン日時：2026年8月28日（金）9時
店舗住所：山梨県笛吹市石和町四日市場1825
営業時間：9：00-22：00
■バーガーキング 秦野店
オープン日時：2026年8月31日（月）9時
店舗住所：神奈川県秦野市鈴張町5-30
営業時間：9：00-22：00
■バーガーキング 清水屋藤が丘店
オープン日時：2026年8月31日（月）10時
店舗住所：愛知県名古屋市守山区森孝東1-509
営業時間：10：00-20：00
※オープン日時・営業時間につきまして、予告なく変更になる場合がある。
【写真】バーガーキングが計6店舗を続々出店へ
今回オープンするのは、7月31日の「京成高砂駅前店」（東京都葛飾区）、8月3日の「アルプラザ鶴見店」（岐阜県大垣市）、8月28日の「16号野田店」（千葉県野田市）と「20号石和店」（山梨県笛吹市）、8月31日の「秦野店」（神奈川県秦野市）、「清水屋藤が丘店」（愛知県名古屋市）の計6店舗。「20号石和店」は山梨県内2店舗目の出店となる。
今回の6店舗を加え、バーガーキングの店舗数は全国377店舗（8月31日時点予定）となる。今後は未進出エリアへの出店も予定しており、2028年末までに全国600店舗の達成を目標に掲げている。
【新店舗概要】
■バーガーキング 京成高砂駅前店
オープン日時：2026年7月31日（金）9時
店舗住所：東京都葛飾区高砂5-36-10
営業時間：9：00-22：00
■バーガーキング アルプラザ鶴見店
オープン日時：2026年8月3日（月）10時
店舗住所：岐阜県大垣市鶴見町字上渡瀬641-2 アルプラザ鶴見 1F
営業時間：10：00-21：00 ※ラストオーダー 20:30
■バーガーキング 16号野田店
オープン日時：2026年8月28日（金）9時
店舗住所：千葉県野田市堤根112-6
営業時間：9：00-21：00
■バーガーキング 20号石和店
オープン日時：2026年8月28日（金）9時
店舗住所：山梨県笛吹市石和町四日市場1825
営業時間：9：00-22：00
■バーガーキング 秦野店
オープン日時：2026年8月31日（月）9時
店舗住所：神奈川県秦野市鈴張町5-30
営業時間：9：00-22：00
■バーガーキング 清水屋藤が丘店
オープン日時：2026年8月31日（月）10時
店舗住所：愛知県名古屋市守山区森孝東1-509
営業時間：10：00-20：00
※オープン日時・営業時間につきまして、予告なく変更になる場合がある。