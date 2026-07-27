睡眠時間の急激な変化に潜む「不眠症」のリスクと早期受診の重要性を医師が解説

睡眠時間が短くても健康上の問題がない体質の人を「ショートスリーパー」と言います。睡眠時間が短くても日中生き生きと活動することができるなら、“得”のようにも思いますが、本当にショートスリーパーは健康上の問題がないのでしょうか？そこで今回は、睡眠時間が短いときに、注意したいポイントについて「ゆうココロのクリニック」の竹内先生に解説していただきました。

監修医師：

竹内 悠（ゆうココロのクリニック）

宮崎大学医学部医学科卒業。その後、国立国際医療研究センター国府台病院（現・国立健康危機管理研究機構 国立国府台医療センター）総合内科、精神科で経験を積む。2021年、千葉県船橋市に「ゆうココロのクリニック」を開院。日本精神神経学会専門医・指導医・認知症診療医、日本睡眠学会専門医、日本内科学会認定医。日本医師会認定産業医。

編集部

病気が原因で睡眠時間が短くなることもあるのですか？

竹内先生

はい。例えば、気づかないうちに不眠症を発症している場合、睡眠時間が短くなることがあります。不眠症には入眠障害（寝つきが悪い）、中途覚醒（眠りが浅く途中で何度も目が覚める）、早朝覚醒（早朝に目覚めて二度寝ができない）などの種類があり、これらを発症すると自然と睡眠時間が短くなります。不眠症を放置すると認知機能や集中力が低下したり、高血圧や糖尿病、心疾患など生活習慣病のリスクが高まったりすることがあります。

編集部

そのほか、どのような疾患の可能性があるのでしょうか？

竹内先生

もしかしたら、現在服用している薬剤の影響で、睡眠時間が短くなっているのかもしれませんし、場合によっては躁病など心の問題が起きていることもあります。「睡眠時間は短いけれど、日中は元気に過ごしている」という場合には、躁病の可能性が考えられます。

編集部

睡眠に関して異常がみられたら、早めに医師に相談した方がいいのですね。

竹内先生

そうですね。そのほかにも「足がむずむずして眠れない」「睡眠中にいびきがひどかったり、無呼吸になったりすることがある」という場合には、なんらかの病気が隠れているかもしれません。早めにかかりつけの医師やメンタルクリニック、睡眠外来などにご相談いただければと思います。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

竹内先生

睡眠時間が短いことも問題ですが、場合によっては長すぎることにも注意を向ける必要があります。一般的に、健康な人の睡眠時間は7～8時間とされています。もし、今までよりも睡眠時間が極端に短くなったり長くなったりする場合には、なんらかの病気が隠れているかもしれません。その場合には、早めにメンタルクリニックや睡眠外来を受診してほしいと思います。

※この記事はメディカルドックにて＜ただの寝不足を“才能”と勘違いしていませんか? 医師が明かす「ショートスリーパーの真実」とは＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。