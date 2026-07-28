朝のコンビニで「トイレ汚いから使えない」　店員女性が絶句した惨状「もう二度と汚さないで欲しいです」

コンビニのトイレは身近でありがたい存在だが、普通ではない汚し方をする困った客もいるようだ。（文：島耕太郎）

投稿を寄せた60代女性は、コンビニで働いていた際に悲惨な光景に遭遇したことがある。忙しい朝、客から「トイレ汚いから使えないよ見てみて」と声をかけられた。

客と一緒に現場へ行き、確認するとそこは目も当てられない惨状だった。

「ありえないくらいそこら中に便が擦り付けられていて酷い状態でした。」

さらに、「靴底にもついていたまま店内を歩き回ったのか点々と」ついていたという。「幸い臭いはなかった」ため、店内はすぐにモップで拭いて消毒したものの、ワンオペ勤務だったためトイレはいったん使用不可にして、昼間に人手が増えてから清掃を行った。

女性は「多分、汚した人はあの人だなって想像できたこと」とも書いている。その人物は「今も毎朝トイレ使って買い物していきます」とのことで、「日課のひとつなんだと思いますがもう二度と汚さないで欲しいです」と綴る。

店舗側の視点からトイレの維持管理コストについてこう指摘している。

「コンビニのトイレは無料の公衆トイレではなく、掃除も備品もコンビニが負担して維持管理しているのを使用する人は考えて欲しいと思った出来事です」

その上「まして、買い物もせず使うだけ使って出ていく人の多いこと。無料サービスみたいな感覚を持つ人がいることに驚きます」とも書いていた。

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