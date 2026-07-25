マッチングアプリで出会った大学生、避妊拒否の理由にSNS「爆弾発言でびっくり仰天」「台詞が際どすぎて…」『夫に不倫をお願いされました』第3話【ネタバレあり】
中村ゆりかと佐野玲於がダブル主演を務めるテレビ大阪のドラマ『夫に不倫をお願いされました』（毎週木曜 深0：00）の第3話が23日に放送された。以下ネタバレを含みます。
【場面カット】花恵にそっけない夫に近づく？後輩
今回描くドラマのテーマは「公認不倫」。原作は「コミックシーモア」で連載中の中家ヨシタカ氏原作の人気漫画。子育てに追われる主婦・花恵がセックスレスを解消したいと相談するも、仕事で忙しい夫から「公認不倫」を提案され、セックスの相手を外で探すことになった…という話題作。この作品は作者・中家ヨシタカ氏の実体験をもとに描かれた、衝撃のリアルフィクションでもある。夫とのセックスレスに悩む主婦・永乃花恵を中村。佐野は激務に追われ花恵の誘いに応じられない夫・弘樹が演じる。
弘樹は妻の花恵と娘の春奈（希歩）と幸せに暮らしていた。しかし日々激務に追われ、育児疲れの花恵の気持ちを理解しつつもセックスの誘いや花恵の感情的な性格に疲れていた。そんな中、夫婦喧嘩の流れで花恵に「公認不倫」を提案。【既存】元カレ枠が消失した今、花恵よりも熱心に【新規】マッチングアプリで花恵の相手を探していた。
新たなマッチング相手として花恵の前に現れたのは大学生の俊哉（阿久根温世）。花恵はイケメンだと喜びつつも何の苦労もしたことがなさそうな俊哉を目の当たりにし、悩みを吐露して帰ろうとするも、俊哉の勢いに押されホテルへ行くことに。しかし「僕、精子薄い系なんでコンドームいらないんです」という謎の理由で避妊を拒否する俊哉に花恵の気持ちを一気に冷め、ホテルを去るのであった。
俊哉のセリフにSNSでも「見た目良くても中身うすい系男だった」「台詞が際どすぎてこっちが気まづいww」「最後の爆弾発言でびっくり仰天」といったコメントが寄せられていた。
【場面カット】花恵にそっけない夫に近づく？後輩
今回描くドラマのテーマは「公認不倫」。原作は「コミックシーモア」で連載中の中家ヨシタカ氏原作の人気漫画。子育てに追われる主婦・花恵がセックスレスを解消したいと相談するも、仕事で忙しい夫から「公認不倫」を提案され、セックスの相手を外で探すことになった…という話題作。この作品は作者・中家ヨシタカ氏の実体験をもとに描かれた、衝撃のリアルフィクションでもある。夫とのセックスレスに悩む主婦・永乃花恵を中村。佐野は激務に追われ花恵の誘いに応じられない夫・弘樹が演じる。
新たなマッチング相手として花恵の前に現れたのは大学生の俊哉（阿久根温世）。花恵はイケメンだと喜びつつも何の苦労もしたことがなさそうな俊哉を目の当たりにし、悩みを吐露して帰ろうとするも、俊哉の勢いに押されホテルへ行くことに。しかし「僕、精子薄い系なんでコンドームいらないんです」という謎の理由で避妊を拒否する俊哉に花恵の気持ちを一気に冷め、ホテルを去るのであった。
俊哉のセリフにSNSでも「見た目良くても中身うすい系男だった」「台詞が際どすぎてこっちが気まづいww」「最後の爆弾発言でびっくり仰天」といったコメントが寄せられていた。