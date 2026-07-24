実業家の堀江貴文氏らがチェアマンを務めるYouTubeの経営エンターテインメント番組『REAL VALUE』。毎回、経営者による熱い議論が交わされるが、同番組のMCを務める元フジテレビアナウンサーの渡邊渚に “異変” が見られるようだ。

渡邊は、2025年2月から同番組のMCを務めている。ただ、7月21日、堀江氏が実業家・桑田龍征氏のYouTubeチャンネルに出演した際、渡邊に関する不安な近況を語ったのだ。

「堀江氏は『渚さんもね、この間ちょっと撮影で大変だったんで』と告白。お笑い芸人の楽しんごさんがゲスト出演したそうですが、堀江氏は『あいつ絶頂期にめっちゃセクハラしてた』と説明。撮影の台本には、過去に被害にあった番組スタッフと楽しんごさんが最後にキスをして和解する流れがあったそうです。

ただ、その際の渡邊さんの反応について、堀江氏は『すごい複雑そうな顔をしてた。大丈夫？ って言ったら、そのまま泣き出して消えていった』と話したのです。

現時点で問題のシーンは公開されていません。最新の22日の動画では、進行者が『渡邊アナウンサーは転んで頭をケガされたことで、緊急搬送されてしまいました』と説明し、渡邊さんは欠席でした。代わって、グラビアタレントの小島みゆさんがMCを務めていたのです」（スポーツ紙記者）

堀江氏が明かした渡邊の “号泣退出” は大きな注目を集めた。騒動の発端となった楽しんごは22日のXで、《誰かを傷つけようという気持ちは一切なく、その場を盛り上げて笑いにしたいという思いだけでした。でも、途中から現場の空気が一気に重くなってしまい、正直「え、僕そんなに悪いことしたのかな？」という気持ちになりました》と、収録時の心境をつづっている。

一方、Xでは

《REALVALUE界隈との関わりは避けた方が良いと思います》

《合うわけないと思う》

など、懸念する声が聞かれていた。

「渡邊さんはフジテレビ時代、長期休養した時期がありましたが、その理由がPTSD（心的外傷後ストレス障害）であることを公表しています。現在もInstagramで、そうした症状に向き合う様子を発信しています。

ただ、『REAL VALUE』では、堀江氏がプレゼンターや出演者に怒号を飛ばしたり、今回のような出演者同士がキスするという際どいやりとりもあるため、渡邊さんとの相性を心配する意見もあがっていました」（芸能記者）

渡邊は2024年にフジテレビを退社し、現在はフリーで活動している。2025年6月には、バラエティ番組『昨日のアレ観』（千葉テレビ、以下『アレ観』）のMCに就任し、独立後初の地上波レギュラーとなった。ただ、本誌「SmartFLASH」は、2025年11月、同番組から降板になったことを伝えた。

「『アレ観』は、渡邊さんと駆け出しの女性アイドルグループ『なみだ色の消しごむ』（以下、『なみけし』）が、日本を元気にすることをコンセプトにさまざまな企画に挑戦する内容でしたが、8月29日の放送で、リニューアルを理由に放送休止することが発表されたのです。

その後、番組の再開予定は告知されず、11月から『アレ観』と同じプロデューサーによるドキュメンタリー番組『Creators’ Anthem〜日本最大級の冬フェスへの挑戦〜』が始まりました。ただ、渡邊さんと『なみけし』は出演していなかったのです」（同前）

本誌は当時、『アレ観』をリニューアルした結果、新番組『Creators’ Anthem』になったのか、千葉テレビに問い合わせたところ、「間違いありません」と、新番組が『アレ観』をリニューアルしたものであることを認めた。

前番組の “顔” を務めた渡邊を起用しなかった理由に関して、千葉テレビの広報担当者からは、次のような回答が寄せられた。

「もともと、アイドルを応援することがコンセプトで、新しい番組で発展した形になります。渡邊さんありきで企画したのではなく、アイドルを応援していただく立場でご出演いただきました。番組のコンセプトが、フェスをメインにする内容にリニューアルしたことにともなうものです」

番組内容に大幅な変更があったとはいえ、放送開始からわずか2カ月で渡邊はMCから外れるという異例の事態になった。

「渡邊さんは2025年8月から、Z世代とともにさまざまなテーマで議論するYouTube番組『ON MUTE』でMCを務めており、同番組には変わらず出演しています。しかし、『アレ観』は2カ月で事実上の降板になり、『REAL VALUE』も楽しんごさんの件で今後の動向が不安視される事態になっています。

最新回も、頭をケガしての緊急搬送による欠席とあって、体調が気遣われています。渡邊さんは6月18日の投稿を最後にInstagramの更新も途切れているので、ファンも心配しているようです」（前出・芸能記者）

再び、番組で元気な姿を見せてくれることを期待したい。