スマートデバイスのなかでも、近年選択肢が増えてきたのがリング型デバイスだ。機種によって対応する機能は異なるため、目的を絞って選びたい。

軽快な装着感と多機能化で多彩なニーズに応える

ここ数年で急速に普及しつつあるリング型デバイス。通常の指輪と同等のサイズで、スマートウォッチよりも装着感が軽快だ。睡眠時にも邪魔にならないことなどが支持され、ユーザーは増加中だ。

2010年代半ばのスマートリング草創期では、スマホへの通知を知らせるだけ程度だった機能も、さまざまな健康指標の測定や、充電不要でのタッチ決済にまで拡大。現在では、大手メーカーはもちろん、スタートアップの製品も多く市場に出ており、多様なユーザーのニーズに応えている。

装飾品としての見栄えも気になるところ。従来はブラックやシルバーが主流だったが、現在はポップなデザインのものも増えている。ヘルスケアのスマートリングの場合、ディスプレイを持たないため、データの確認にはスマホが必要だが、軽い装着感は唯一無二。最も“スマート”に装着できる、スマートデバイスのひとつだ。

リング型デバイス（スマートリング）の変遷 【黎明期】実験的なデバイスとして登場

2013年に「NFC Ring」がキックスターターで成功。2015年には初代「Oura Ring」が発表された。機能は「スマホの通知を光や振動で知らせる」といったシンプルなものが主流だった。



【ヘルスケア特化期】「睡眠計測」により認知度が拡大

“スマートウォッチは寝る時に邪魔”という不満を背景に、睡眠・体調管理デバイスとしての地位を確立。2018年にOura Ring Gen2、2021年にGen3が登場。セレブの愛用により認知度が拡大した。 【市場拡大期】スタートアップが参入し、機能・デザインが多様化

日本発の「SOXAI」や、高機能かつサブスク不要の「RingConn」などが登場。2024年にサムスンが「Galaxy Ring」を発表し、大手メーカーの参入が話題となった。センサーの高度化が進んだ。 【AIとの融合期】単なる記録を超えて、AIがサポート

蓄積されたデータをもとに生成AIが「今日の最適な過ごし方」を提案。決済、家の鍵、健康管理、そしてスマホ操作のハブとして、生活のあらゆる場面で対応する時代に進化している。 デザインはミニマル化！ 技術の進化に伴って、デバイスは小型・軽量化。いまでは、普通の指輪と変わらないようなサイズになっている。「Oura Ring 4」ではセラミック製のカラフルなモデル（7万4800円）も登場している。 2015年 初代Oura Ring 2025年 Oura Ring 4

【健康管理】厚さ2.2mm、質量３gと薄型軽量

サブスクなしで全機能利用できる

イッシン

Smart Recovery Ring

2万9800円（直販価格）

健康管理に特化したスマートリング。心拍数、血中酸素濃度、活動量、皮膚温などのデータを測定し、ストレスの多寡や毎朝の回復状況を数値化してくれる。アプリを通し、休息を促すなどの状況に応じた提案をもらえる。

SPEC ●搭載センサー：光学式心拍センサー、皮膚温度センサー、血中酸素センサー、3D加速度センサー●内周サイズ51.9〜69.7mm●バッテリー稼働時間：最大7日間●Bluetooth：ver.5.1●サイズ／質量：幅8×厚さ2.2mm／約3g

【タッチ決済＆解錠】充電一切不要でタッチ決済やスマートロックの解錠ができる

エブリング

EVERING

2万1450円〜（スタンダードプラン。直販価格）

660円／月〜（定額プラン）

NFCを搭載し、タッチ決済に対応したスマートリング。レジ端末にかざしたときに受ける電流で動作する仕組みなので、充電は不要だ。ポップなデザインのNEON BUZZシリーズもラインナップする。

SPEC ●通信規格：NFC（ISO/IEC 18092 ISO 14443 A）●サイズ／質量：厚さ2.8mm／約4〜6g（サイズによる）

EVERING (エブリング) 決済できるスマートリング 有効期限2028年11月 18サイズ品揃え (US規格) 充電不要 NFC (TypeA) 生活防水 (5気圧防水) アプリ でワンタップで一時停止可能 サイズ交換・返品不可 (12.5, EX_BLACK) エブリング ＥＶＥＲＩＮＧ \11,660 （2026/07/22 16:18時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天 市場 ポチップ ポチップ

【スマホ操作】スマホに触れなくても写真や動画の撮影ができる

アートリップ

スマートリング SO+

1万3500円（Makuake Store価格）

リング上にあるボタンのタッチ操作だけで、スマホやタブレットに触れることなく、スワイプ、写真や動画の撮影、音楽の再生・停止などが可能。水に強い構造なので、入浴中やプールでも使用できる。

SPEC ●バッテリー稼働時間：最大約12時間●質量：約5.9g

【PC操作】親指ひとつでマウス操作が可能スクロール対応でより便利に

サンワサプライ

Bluetooth リングマウス（スクロール付）

MA-BTRING5BK

9680円

人差し指に装着し、親指で操作するリングマウス。上下左右のスワイプが可能で、左端にあるホイールによりスクロールも楽に行える。マウスを置けない場所での作業や、プレゼンテーション時のPC操作などで活躍する。

SPEC ●読み取り方式：光学センサー方式（IR LED）●Bluetooth：ver.5.0●ボタン数：4●バッテリー稼働時間：34時間●サイズ／質量：約W42×H38×D72mm／約21g

サンワサプライ Bluetooth リングマウス（スクロール付） MA-BTRING5BK サンワサプライ(Sanwa Supply) \5,623 （2026/07/22 16:13時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天 市場 ポチップ ポチップ

↑マウスでありながら、デスク上のスペースが不要。装着したままのタイピングも快適だ。PCだけでなくスマホの操作にも対応する。

スマート家電を操作できるリング型デバイスが登場

アイベラ

AIVELA Ring Pro

299米ドル〜（日本での価格未定）

あらかじめ割り当てたジェスチャーで、スマホを介して照明などのスマート家電の操作が可能。AIとのチャットでは、健康に関するアドバイスをもらえる。クラウドファンディングで86万ドル以上の応援金額を集めた。

※「GetNavi」2026年5月号に掲載された記事を再編集したものです。

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 買い物の決済も健康管理も、指一本で完結させる。機能が多様化する「リング型デバイス」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.