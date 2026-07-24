「製氷機って掃除してる？」カインズが紹介したお手入れ方法に「今の季節にやっておきたい」「見えない部分だから不安」
ホームセンター・カインズの公式メディア「となりのカインズさん」がX（@cainz_san）で紹介した、自動製氷機のお手入れ方法が140.4万表示（24日16時現在）と注目を集めている。内部が見えないため掃除のタイミングが分かりにくいという悩みに応える内容に、「見えない部分だから不安」「今の季節にやっておきたい」「タイミングが分からなくて不安になる」といった声が寄せられた。
【写真】ピンク色の氷で洗浄完了の目安が分かる 自動製氷機のお手入れ方法
自動製氷機は内部が見えないため、掃除のタイミングや終わりが分かりにくいと投稿。カインズで販売している『冷蔵庫の自動製氷機クリーナー』を使ったお手入れ方法を紹介しており、洗浄液を入れるとピンク色の氷ができ、透明な氷に戻ったら洗浄完了の目安になるという。
投稿には、「氷をジャカジャカ使う今の季節に一回やっておきたい。」「氷たくさん使う時期だし、近いうちにやっておくか…」「製氷機って、確かに掃除のタイミングとか分からなくて不安になるよね」「見えない部分の掃除って忘れがちだから、こういう目安があると助かるね」など、夏本番を前に掃除の必要性を改めて意識したという声が寄せられた。
また、「製氷機の掃除と併せて、庫内のにおい対策にコーヒーがらや炭を置いている」「夏は氷を欠かすことができないから秋になったら掃除する」「製氷機ではなく製氷皿を使っている」といったコメントも見られ、それぞれの家庭に合わせた氷の管理方法についてさまざまな意見が集まっている。
自動製氷機は内部が見えないため、掃除のタイミングや終わりが分かりにくいと投稿。カインズで販売している『冷蔵庫の自動製氷機クリーナー』を使ったお手入れ方法を紹介しており、洗浄液を入れるとピンク色の氷ができ、透明な氷に戻ったら洗浄完了の目安になるという。
投稿には、「氷をジャカジャカ使う今の季節に一回やっておきたい。」「氷たくさん使う時期だし、近いうちにやっておくか…」「製氷機って、確かに掃除のタイミングとか分からなくて不安になるよね」「見えない部分の掃除って忘れがちだから、こういう目安があると助かるね」など、夏本番を前に掃除の必要性を改めて意識したという声が寄せられた。
また、「製氷機の掃除と併せて、庫内のにおい対策にコーヒーがらや炭を置いている」「夏は氷を欠かすことができないから秋になったら掃除する」「製氷機ではなく製氷皿を使っている」といったコメントも見られ、それぞれの家庭に合わせた氷の管理方法についてさまざまな意見が集まっている。