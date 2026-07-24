専門店が続々登場するなど、モーニング人気が高まっている。手頃な価格で朝食を楽しめるだけでなく、ひとりでのんびり過ごせるのも魅力。そこで朝活の達人に、味もコスパも満足な「進化系モーニング」を教えてもらった。

【写真】マニアが厳選！ ヘルシーから和風までお得すぎるモーニング

価格以上の満足度あり

食品や光熱費など、暮らしにまつわるあらゆるものの値上げが続く昨今。外食も例外ではなく、「気軽にランチを楽しみたいけれど、以前より出費が気になる」という人も多いはず。そんななかで人気を集めているのが、ファミレスやファストフード店の「モーニング」だ。

「近年は朝活ブームの定着に加え、コロナ禍をきっかけとしたリモート勤務などの生活スタイルの変化もあり、朝外食を生活習慣に組み込むため各チェーン店がモーニングメニューを強化。専用メニューを増やしたり、お得なセットを充実させたりと、朝の利用者獲得に力を入れています」

と話すのは、「おひとりモーニングマニア」のともこさん。モーニングのお得ポイントは大きく2つ。1つは、ランチやディナーよりも手頃な価格で食事を楽しめること。そしてもう1つは、朝特有のゆったりした時間が過ごせること。

「『モーニングならでは』のラインアップは、価格以上の満足度があります。また、ランチタイムほど混雑せず、席探しに苦労することもほとんどありません。食事を味わいながら、時間そのものを楽しんだり、書き物や仕事の準備をしたり。1日のスケジュールを組んだり、過ごし方はさまざま」

特に暑さが厳しくなるこれからの季節は、朝の涼しい時間帯を有効活用するのが最適解。家事や仕事が始まる前のひとときを快適な店内で過ごせば、気分もリフレッシュできる。いいことずくめのモーニングをぜひ楽しんで!

ココス

朝食バイキングまたはプレミアムモーニングを一部店舗で実施しているココス。朝食バイキングでは、スクランブルエッグやウインナーなどの定番メニューをはじめ、日替わりを含む30品以上の料理が並び、ドリンクバーも利用できる。

自分で焼いてトッピングを楽しめるワッフルも好評。「バイキング以外の店舗では『ココスモーニング〜キャラメリゼバナナワッフル〜』など、朝から気分が上がるメニューが豊富です」（ともこさん）。プレミアムモーニングは和洋さまざまなメニューがあるので、その日の気分に合わせて楽しめる。

サクふわのワッフル、キャラメリゼしたバナナ、ココス自慢のジューシーなハンバーグと一緒に、こだわりの卵「茜美人」の目玉焼きや自社製の燻製ベーコンが楽しめる。

ガッツリもヘルシーもおまかせなガスト

こだわりの卵「茜美人」の卵かけご飯に、あおさをかけて食べるココス流卵かけご飯。あおさ、みそ汁、季節の小鉢付き。

ガスト

全国に約1200店舗を展開するガスト。モーニングは「目玉焼き＆ベーコンソーセージセット」などの定番洋風メニューから、「鮭朝定食」などの和定食、デザート系まで豊富にそろう。

「『うな重』（みそ汁・漬物・追いだれ付き）や『アサイーヨーグルトボウル』など幅広いメニューがあり、選ぶ時間も楽しいです。ワンコイン500円で日替わりスープ、ドリンクバー付きの『コッペパンホットドック』もおすすめ」

健康・美容食のアサイーにヨーグルトと色とりどりのフルーツを合わせた爽やかな一品。甘さ控えめで朝のリフレッシュにもぴったり。日替わりスープとドリンクバー付き。

厳選したうなぎを4度焼きでふっくら香ばしく仕上げた本格派日替わりスープとドリンクバー付きで満足度も高い。※6/18より、セットの内容が味噌汁に変更

高倉町珈琲

「ソファ席が多く、広い店内でゆっくり過ごせます。モーニングメニューも豊富で、リコッタパンケーキなど女性にうれしいメニューもたくさんあります」。

高倉町珈琲は、大人がくつろげる喫茶チェーン。ホテルのラウンジのような空間と、こだわりのコーヒーやパンケーキで人気を集めている。

看板の「ブレンドコーヒー」は、深めに焙煎した5種類のブレンドに、浅めに仕上げたエチオピアを後からミックス。ビターな苦味とキレとコクに、甘みのあるやわらかい酸味と香りが加わった一杯で、朝にもぴったり。

モーニングでは、注文ごとに焼き上げるふわふわ食感のリコッタパンケーキとお好みのソースが特価で楽しめる。

卵3個を使ったふわとろ食感のスクランブルエッグに、ベーコンやポテトサラダ、彩り野菜、パンドミトーストを添えた満足感のある朝食プレート。「スクランブルエッグ」モーニングサービスはドリンク料金＋680円

カフェ風モーニングのフレッシュネスバーガー

モーニングセットは単品価格に240円プラスするだけでレギュラードリンク付きに。コーヒーや紅茶など好きな1杯が選べ、気軽にカフェ気分を楽しめる。

さらに80円追加でカフェラテやカプチーノ、フレッシュドリンクなどのプレミアムドリンクへの変更も可能。

「店内がアメリカンでおしゃれ。作りたての『バーガーセット』はもちろん、軽く食べたいときの『パウンドケーキセット』も注目です」

「バーガーセット」はLE（レタス＋タマゴ）、BLT（ベーコン＋レタス＋トマト）、BLE（ベーコン＋レタス＋タマゴ）があり、490円〜。「パウンドケーキセット」はバナナケーキ、オレンジケーキ、レモンポピーシードケーキがあり、540円

モスバーガー

「モーニングメニューがリニューアルして、さらにパワーアップ。『朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜』はヘルシーでおすすめ。ドリンクセットはプラス料金でコーンスープやクラムチャウダーに変更できるので、朝から温かいスープが飲めるのもうれしいです」。

時差出勤やリモートワークといった働き方が定着し、「朝外食」も増えたことから、3月に「朝モス」をリニューアルしてラインアップを拡充。モスならではの、レタスやトマトなどの野菜を使った爽やかな味わいのバーガーは女性に人気。

レタス、トマト、オニオンスライスを重ね、オーロラソースで仕上げたサラダ感覚で楽しめる朝限定の野菜バーガー。

スープストックトーキョー

「女性に人気のスープ専門店にも実はモーニングがあるんです。スープとセットで白胡麻ごはんや石窯パンなどがあり、その日の体調や気分に合わせてセレクトできるのもうれしいポイント」。

食べるスープの専門店として人気のスープ ストック トーキョー。一部店舗で提供している「朝のスープセット」は、その日のスープメニュー（Sカップ）から好きなスープを選ぶことができます。

野菜をたっぷり使ったメニューも多く、忙しい朝でも手軽に栄養がとれるので、身体をいたわりながら一日をスタートしたい人にイチオシ。

レタスやトマト、ズッキーニなど8種の野菜と鶏肉のうまみがつまった一杯。セットには特製パンを。

8種類の野菜と完熟の粗ごしトマトをたっぷり使用。具だくさんで食べ応えもあり、朝から満足感が得られる。「ミネストローネ」セット690円〜

和定食派なら資さんうどん

北九州発の人気うどんチェーン。最高の粉を厳選したオリジナルのうどん専用粉を用いたうどん、鯖や昆布、椎茸などから丁寧にとった黄金色のだしを楽しめる朝定食が人気。

「肉うどん定食」や「かしわうどん定食」などがそろい、いずれもご飯、味付けのり、おかずセット付き。しっかり朝食を食べたい人はもちろん、ほっとする和朝食で一日をスタートしたい人に選ばれている。

「朝からおいしいだしのきいたうどんが食べられます。栄養バランスがいいのも心強いですね」

かけうどんとおにぎりのシンプルな組み合わせ。おにぎりは40円追加で高菜おにぎり、明太子おにぎり、梅おかかおにぎりに変更可能。「かけおにセット」438円

肉うどんに味付けのり、おかずセット、中ライスが付いた朝限定メニュー。うどんとご飯を両方楽しめるので満足感が高い。

モーニングを楽しむ秘訣

1・店員さんと積極的にあいさつを

店員さんの爽やかな朝のあいさつに、素敵な一日の始まりを感じられる!

2・季節限定にチャレンジ

お得なセットが多いので、気軽に目新しいメニューに挑戦できる

3・旅先でもモーニングを探す

ホテル内での朝食もいいけれど、旅先でのゆったり時間は格別。その土地の名産や郷土料理を楽しんでも◎

コスパ最強はチェーン店だけじゃない! モーニングをこよなく愛するともこさんが、「早起きして足を運びたい」と推す、お気に入りの店を紹介。おいしさはもちろん、居心地のよさも太鼓判の注目店です。

わざわざ行きたいモーニングが話題の店

きりん珈琲

「注文後に焼き上げる厚焼きたまごサンドが絶品で、初めて食べたときは衝撃を受けました。明太子やチーズ、きんぴらを追加することもできます。小さいお店ですが、モーニングが大人気なのも納得。お店の方の温かい接客も素敵です」。

コーヒーや料理はもちろん、店内の家具や流れる音楽に至るまで細やかに整えられた、町で愛される喫茶店。静かに朝時間を過ごしたいときにはぴったりなセレクトだ。

東京都大田区大森西7-7-20 1F モーニング 平日7:00〜10:30土日祝8:30〜10:30



cherry pick hills

「優しい味わいのきちんとした和定食が、朝から渋谷で味わえます。ご飯とおみそ汁がおかわりできて、ご飯のお供も充実。つい食べすぎてしまうほどのおいしさです。お店の方の接客も素晴らしくて大好きなお店です」。

朝昼はカフェ、夜はトラットリアとして営業するカフェダイナー。朝の人気メニュー「THE NIPPON BREAKFAST」は、厚みのある鮭の塩焼きをメインに、8種の手作り小鉢と炊きたてのご飯、木製の器に入ったみそ汁が付く充実の内容。

渋谷にいながら、丁寧に作られた和朝食をゆっくり楽しめる。

東京都渋谷区桜丘町30-8 Shibuyahills1F モーニング 9:00〜11:00



温かみのある陶器のプレートに小鉢が並ぶ。食欲と写真映えのどちらも満たす、美しい盛りつけが人気。「THE NIPPON BREAKFAST」1500円

MOON TERRASSE

「私のなかで思い出深いモーニングNo.1。庄内の大地の恵みを生かした和朝食は、とにかくどれもおいしくて、思わずメニューをメモしたほど」。

山形県鶴岡市にあるスイデンテラスは、庄内の自然に囲まれたホテル。朝食は「滞在の最後を締めくくる大切な体験のひとつ」と位置づけており、地元食材を生かした和朝食を提供している。

ともこさんが感動したのは「芋煮やわんぱく卵の温泉卵、麦切り、玉こんにゃく、旬のきのこのあご出汁味噌汁など」。季節によって変わる庄内ならではの味覚が並ぶ。

山形県鶴岡市北京田字下鳥ノ巣23-1 朝食 6:30〜9:30



80%以上の料理に庄内産の食材を使用した和食メニューをブッフェスタイルで提供。郷土色豊かなおかずやご飯を堪能できる。朝食券2970円（小学生以上）、1870円（未就学児）、2歳以下は無料

取材・文／飯作紫乃 ※店舗や時期により、取り扱い商品、内容、価格、実施日、販売時間が異なる場合あり ※価格は全て税込です

教えてくれたのは ともこさん 都内勤務の会社員で「おひとりモーニングマニア」。2016年から朝時間アンバサダーとして活動し、日本最大級の朝型ライフスタイルマガジン「朝時間.jp」でチェーン店モーニングについて連載中。都内、旅行先問わずさまざまなお店を開拓中で、訪れたお店は500店舗以上に上る

週刊女性2026年7月28日・8月4日号