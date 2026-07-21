「W杯を“遊び場”に。もうウンザリだ」米大手がFIFA会長に三行半「HTショーや度重なる給水タイム、ありがとう。いや…本当に」
日本時間７月20日に開催され、スペインが前回王者のアルゼンチンを撃破した決勝をもって、北中米ワールドカップの全日程が終了。史上最多48か国が参加し、39日間に渡って繰り広げられた祭典の幕が閉じた。
開催国アメリカの大手メディア『ESPN』は大会を振り返るなかで、主要人物を採点。史上初の２大会連続得点王に輝いたキリアン・エムバペ（フランス／４位）と、快進撃の立役者となったアーリング・ハーランド（ノルウェー／８強）がA、素晴らしい活躍を続けるも決勝は沈黙したリオネル・メッシ（アルゼンチン／準優勝）がBとなった。
一方で、「最後のW杯」と明言して臨んだクリスティアーノ・ロナウドはD（ポルトガル／16強）。「41歳でW杯に出場すること自体が驚くべき偉業だが、ロナウドはポルトガルを良くするどころか、むしろ悪くしてしまったとも言える。結局のところ、アル・ナスルのFWにとって、今大会は引き際を過ぎた舞台だった」と評された。
そしてC・ロナウドを下回るFを叩き出したのが、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長だ。「有名人や政治家、ピークを過ぎた選手たちにとっての“自分たちだけの遊び場”として大会を独占しようとする自己顕示欲にはもうウンザリだ。W杯決勝のハーフタイムショーや、度重なる水分補給の休憩、ありがとう。いや...本当に」と三行半を突きつけられてしまった。
FIFA会長が放ったインパクトは、決して良いものではない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】宮本会長が公開したFIFA会長との2Sや貴重なオフショット
開催国アメリカの大手メディア『ESPN』は大会を振り返るなかで、主要人物を採点。史上初の２大会連続得点王に輝いたキリアン・エムバペ（フランス／４位）と、快進撃の立役者となったアーリング・ハーランド（ノルウェー／８強）がA、素晴らしい活躍を続けるも決勝は沈黙したリオネル・メッシ（アルゼンチン／準優勝）がBとなった。
そしてC・ロナウドを下回るFを叩き出したのが、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長だ。「有名人や政治家、ピークを過ぎた選手たちにとっての“自分たちだけの遊び場”として大会を独占しようとする自己顕示欲にはもうウンザリだ。W杯決勝のハーフタイムショーや、度重なる水分補給の休憩、ありがとう。いや...本当に」と三行半を突きつけられてしまった。
FIFA会長が放ったインパクトは、決して良いものではない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】宮本会長が公開したFIFA会長との2Sや貴重なオフショット