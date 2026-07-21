《判決を重く受け止めております》（以下、《》内はすべて原文ママ）

7月18日にインスタグラムでこうつづったのは、インフルエンサーの“宮崎麗果”こと黒木麗香被告（38）。法人税や消費税など約1億5700万円を脱税した罪に問われ、15日に東京地裁から懲役2年6カ月、執行猶予4年が言い渡されていた。

宮崎は《地に足をつけ、日々の行いを大切にしながら、皆様からの信頼を少しずつ取り戻せるよう、誠実に歩んでまいります》と締めくくっていたが、夫で元EXILEの黒木啓司氏（46）の“暴露”が波紋を呼んでいる。

’22年10月末に当時の所属事務所を退所し、同時に芸能界を引退した黒木氏。パフォーマーとして年齢や体力に限界を感じたといい、引退に際したコメントでは《家族をしっかりと支えながら、新たな道で社会に貢献できるように精進していきます》と今後の方針を伝えていた。

「黒木さんと宮崎さんが結婚したのは、’21年12月でした。宮崎さんにとって3回目の結婚となり、2人の間には’23年、’24年と続けて男児が誕生しています。夫婦で化粧品ブランド『GENiS』や植物療法を中心としたトータルサロンを手がけるなど、ビジネスパートナーとして互いに高め合う姿が評判を呼んでいました」（ファッション誌ライター）

しかし宮崎の脱税事件をきっかけに、夫婦の間にも亀裂が生じてしまったようだ。

黒木氏は18日にインスタグラムのストーリーズで妻の脱税事件が世間を騒がせたことを謝罪し、《夫として脱税に関して全く知らなかったことではありますが、責任を感じております》と反省をつづった。近況についても《今自分は株式会社HERBACIE LABO VITOLABOも麗果から代表取締役を辞任するように言われ1月には辞任しております》と明かし、’24年に宮崎県に作ったハーブ農園も閉園しているという。

この投稿に反響が寄せられたためか、黒木氏は翌19日にもストーリーズを更新。1月から自身の子供たちと会えておらず、宮崎とは離婚に向けて話し合いをしていることを告白。

さらに会社設立時に抱えた借金1500万円を返済するため、別の仕事をしていることも明かし、《会社はクビになり自分が作った会社から請求されてマジでうける》と自虐的にコメント。続けて《マジ言ってくること893》と宮崎に対する不満ともとれる苦言を呈し、《まさに転落人生》と嘆いていた。

「2人が離婚を進めていることは4月に『女性セブンプラス』で報じられていましたが、事実だったということですね。

黒木さんは19日夜に宮崎さんのインスタ投稿を転載し、《都合いい写真は残して まだ俺を使ってGENIS宣伝しようとしてるんだ》《なんで全部消さないんだろ GENISのスタッフからも散々なこと言われたしな》と、“恨み節”とも受け取れる言葉を添えていました。

宮崎さんに判決が下されたことで事件は一区切りついたとはいえ、家庭も仕事も失ってしまい、華やかだったセレブ生活が一変してしまったことが窺えます」（芸能関係者）

黒木氏が訴えた窮状にXでは同情だけでなく、《あんなにインスタで煌びやかな生活載せてたのに……SNSとリアルは違うね》《自業自得感ハンパない》《裏切られて可哀想だけど。。選んだのは貴方です》と厳しい反応も寄せられている。

そんな黒木氏だが、6月頃から“前兆”も見受けられていた。前出の芸能関係者は続ける。

「黒木さんは昨年にTikTokを開設していますが、当初のセレブな投稿とは異なり、6月に入ってからライブ配信を行うように。視聴者から贈られる“投げ銭”の獲得数を他の配信者と競う“バトル”に挑戦し、『勝つにはどうしたらいいんでしょうね』などと発言。“投げ銭”を煽っていたことから、生活に窮しているのではないかと囁かれていました。

さらに別の日に行った配信では、彼のパフォーマー時代を知らないTikTokerから『負けんなよ、おっさん』『自己紹介せんかい！僕は◯◯です、って』『こんなおっさん、EXILEにおらんかった』などと罵倒される場面もあったのです。

黒木さんは怒ることなく笑顔で会話していましたが、TikTok配信に慣れていなかったこともあり、“痛々しくて見ていられない”と嘆くファンもいましたね……。同じタイミングでLINEのオープンチャットも開設されていましたが、黒木さんを煽る悪質なユーザーもいるようで、運用は順調といえなさそうです」

そんななか、宮崎の動向を見守ってきた元夫の実業家・田中雄士氏（49）は救いの手を差し伸べようとしているようだ。

18日にXを更新し、黒木氏について《ウチの子ども達を可愛がってくれてたのは感謝してるしキミが義理のパパで良かったよ》と言及。《会社は株主の持ち物だから株式や最初の契約は重要だし始める前に責任の所在を明確にしなくてはならない》とし、《経営の仕方と社会的な戦い方も教えるし、なんなら裁判費用も出してやる！》と協力する意向を示していた。

その上で《何かしらのチカラになるから困ってたら連絡してきな！今俺たちができる事は本当の父親の愛を子供達に与えてあげる事だ！》と強調し、YouTubeなどでの“コラボ”を呼びかけていた。

一転してピンチに直面するなか、妻の元夫が差し出してくれた助け舟に乗ることはあるだろうか。