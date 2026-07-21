『GTO』初回に反響「これぞGTO!!」令和特有の時代背景描く「あまりにもリアルすぎる」「色々考えさせられる」
俳優・反町隆史が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『GTO』（毎週月曜 後10：00）の第1話が20日に放送された。以下、ネタバレ含みます。
【場面カット】初回からまさかの夫婦共演！反町隆史＆松嶋菜々子
藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社『週刊少年マガジンKC』刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。反町演じる鬼塚が、28年ぶりに連続ドラマで復活する。50代となった鬼塚英吉が、新たな教室で向き合うのは、タブレットばかりを見つめ、生徒間や教師とのやり取りをデジタル上で行うことが“普通”となっている、いわば「令和の高校生」たち。はたして生徒達にどんな授業を見せるのか。
たびたび教師を辞めさせられていた鬼塚に妻のあずさ（松嶋菜々子）が激怒。「この前、学校クビになった時も間違ったことはしてないって言ってたけども。じゃあ聞くけども、そもそもあなたの言うグレートティーチャーって一体なんなわけ？どんな教師のこと言うの？」と詰め寄る。突然の問い掛けに答えられない鬼塚に「一刻も早く次の就職先見つけて、次の学校は絶対辞めないって約束して！もちろん、グレートティーチャーとは何かという答えもちゃんと出して、それがダメなら！」と離婚届けを突きつける。
再就職先に困る鬼塚だったが、かつての教え子・渡辺マサル（山崎裕太）の助言で、とある企業が運営する「私立誠進学園」の面接を受けることになった鬼塚。偶然にも採用担当者は元教え子の宮澤龍之介（工藤阿須加）で、熱血教師を探していた龍之介は鬼塚の採用を即決。晴れて教師として現場に戻ることに。
1年B組の担任を任されるも、生徒たちはタブレットばかり見て目も合わせようとしない。そんなクラスに片山健太（森本陸斗）という不登校の生徒がいると知った鬼塚。クラスメートに登校を促すよう説得に行こうと呼びかけるが、生徒たちの反応は冷めたもの。
1人で健太のもとを訪れるが、健太は「行っても意味ないんで。もうすぐ死ぬんで」と言う。再び説得に訪れた鬼塚を、健太は自殺を止められるかを試して困らせる。実は、新型コロナウイルスに罹患して死んだ母親に対して、自分が移してしまったと責任を感じていた健太。そっけない父親の態度がより負い目を感じさせていた。
健太は集団自殺のグループに参加し、本当に死のうとする。一行を乗せた車を、鬼塚は身を挺して止めて健太らを引きずり出す。「なんで死んじゃいけないのか？」と迫る健太に鬼塚は「俺が寂しいからだ」を返す。「自分を許してやれ、悪いのはコロナだ」と言う鬼塚の説得に心動かされる健太。鬼塚はバイクに乗せ一緒に帰ることに。鬼塚の体にぎゅっとしがみつき、久しぶりに人の温もりを味わい、健太は涙する。
そうして問題は無事解決するも、翌日の教室に健太の姿はなかった。鬼塚が肩を落とすと、教室の扉が開き、元気よく健太が登場する。健太は父親との関係も修復できていた。健太の元気な様子に喜ぶ鬼塚だったが、クラスのチャットには「鬼塚、はずそ」という書き込みが。生徒たちからは鬼塚に対して多数の低評価が寄せられる。
視聴者からは「過去の自分と重なりすぎて涙腺崩壊したけど最高の一話でした!!」「1話から色々考えさせられる、、」「これぞGTOて感じで面白い!!」「コロナでお母さんが亡くなるとか、あまりにもリアルすぎるんだが」といったコメントが寄せられた。
【場面カット】初回からまさかの夫婦共演！反町隆史＆松嶋菜々子
藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社『週刊少年マガジンKC』刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。反町演じる鬼塚が、28年ぶりに連続ドラマで復活する。50代となった鬼塚英吉が、新たな教室で向き合うのは、タブレットばかりを見つめ、生徒間や教師とのやり取りをデジタル上で行うことが“普通”となっている、いわば「令和の高校生」たち。はたして生徒達にどんな授業を見せるのか。
再就職先に困る鬼塚だったが、かつての教え子・渡辺マサル（山崎裕太）の助言で、とある企業が運営する「私立誠進学園」の面接を受けることになった鬼塚。偶然にも採用担当者は元教え子の宮澤龍之介（工藤阿須加）で、熱血教師を探していた龍之介は鬼塚の採用を即決。晴れて教師として現場に戻ることに。
1年B組の担任を任されるも、生徒たちはタブレットばかり見て目も合わせようとしない。そんなクラスに片山健太（森本陸斗）という不登校の生徒がいると知った鬼塚。クラスメートに登校を促すよう説得に行こうと呼びかけるが、生徒たちの反応は冷めたもの。
1人で健太のもとを訪れるが、健太は「行っても意味ないんで。もうすぐ死ぬんで」と言う。再び説得に訪れた鬼塚を、健太は自殺を止められるかを試して困らせる。実は、新型コロナウイルスに罹患して死んだ母親に対して、自分が移してしまったと責任を感じていた健太。そっけない父親の態度がより負い目を感じさせていた。
健太は集団自殺のグループに参加し、本当に死のうとする。一行を乗せた車を、鬼塚は身を挺して止めて健太らを引きずり出す。「なんで死んじゃいけないのか？」と迫る健太に鬼塚は「俺が寂しいからだ」を返す。「自分を許してやれ、悪いのはコロナだ」と言う鬼塚の説得に心動かされる健太。鬼塚はバイクに乗せ一緒に帰ることに。鬼塚の体にぎゅっとしがみつき、久しぶりに人の温もりを味わい、健太は涙する。
そうして問題は無事解決するも、翌日の教室に健太の姿はなかった。鬼塚が肩を落とすと、教室の扉が開き、元気よく健太が登場する。健太は父親との関係も修復できていた。健太の元気な様子に喜ぶ鬼塚だったが、クラスのチャットには「鬼塚、はずそ」という書き込みが。生徒たちからは鬼塚に対して多数の低評価が寄せられる。
視聴者からは「過去の自分と重なりすぎて涙腺崩壊したけど最高の一話でした!!」「1話から色々考えさせられる、、」「これぞGTOて感じで面白い!!」「コロナでお母さんが亡くなるとか、あまりにもリアルすぎるんだが」といったコメントが寄せられた。