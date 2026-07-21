ハマの怪物助っ人がエグすぎる...「転生オースティンやろ」と嘆くリアルすぎる観戦Vlog
YouTubeチャンネル「トラヤマ」が「【横浜優勝...】横浜の怪物新助っ人エンカーナシオンに痛恨の3ラン浴び終戦...虎の新助っ人は四球連発で3失点KO...甲子園の阪神ファン怒りがおさまらない。【ウル虎の夏】2026年7月20日」と題した動画を公開しました。動画では、架空の設定である「2026年のウル虎の夏」を舞台に、DeNAベイスターズ戦の観戦模様と、思わぬ大敗に翻弄される阪神ファンの姿が収められています。
動画は、甲子園球場での臨場感あふれる観戦風景からスタート。「ウル虎の夏2026開幕！」と意気込むトラヤマさんですが、試合は序盤から劣勢を強いられます。5回表に先制ソロホームランを浴びると、7回表にはセベリーノが四球を連発してピンチを招きます。さらに、エンカーナシオンに痛恨の3ランホームランを打たれ、トラヤマさんは「転生オースティンやろこれ」と絶望の声を漏らしました。
試合展開に耐えかねたトラヤマさんは、「7点取られたので7回オリパを引きます」と宣言。観客席に座りながらスマートフォンのオリパガチャに挑戦するも、なかなか当たりが出ず、「なんで当たらんねん」とさらに肩を落とす事態に。試合とガチャの両方で苦戦する姿が描写されています。
試合終盤の9回表になってもDeNAの猛攻は止まらず、勝又のタイムリーや柴田の犠牲フライなどで次々と追加点を奪われます。0対7と大きくリードを許した9回裏、高寺が良い打球を放つもアウトとなり、反撃の糸口を掴めないまま動画は締めくくられました。
架空の設定と実際の球場風景を交えながら、贔屓チームの大敗という過酷な状況をユーモアを交えて表現した観戦動画。劣勢時の球場での過ごし方や、ファンの切実な感情が伝わってくる内容となっています。
動画は、甲子園球場での臨場感あふれる観戦風景からスタート。「ウル虎の夏2026開幕！」と意気込むトラヤマさんですが、試合は序盤から劣勢を強いられます。5回表に先制ソロホームランを浴びると、7回表にはセベリーノが四球を連発してピンチを招きます。さらに、エンカーナシオンに痛恨の3ランホームランを打たれ、トラヤマさんは「転生オースティンやろこれ」と絶望の声を漏らしました。
試合展開に耐えかねたトラヤマさんは、「7点取られたので7回オリパを引きます」と宣言。観客席に座りながらスマートフォンのオリパガチャに挑戦するも、なかなか当たりが出ず、「なんで当たらんねん」とさらに肩を落とす事態に。試合とガチャの両方で苦戦する姿が描写されています。
試合終盤の9回表になってもDeNAの猛攻は止まらず、勝又のタイムリーや柴田の犠牲フライなどで次々と追加点を奪われます。0対7と大きくリードを許した9回裏、高寺が良い打球を放つもアウトとなり、反撃の糸口を掴めないまま動画は締めくくられました。
架空の設定と実際の球場風景を交えながら、贔屓チームの大敗という過酷な状況をユーモアを交えて表現した観戦動画。劣勢時の球場での過ごし方や、ファンの切実な感情が伝わってくる内容となっています。
YouTubeの動画内容
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