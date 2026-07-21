【台湾伝説】日本から遠征して台湾の熱狂的すぎる応援を全力で楽しんでいたら伝説の試合を観戦してしまった日本人！台灣尚勇を踊り狂う！日台好友の場面も！日本民眾為台灣加油，觀看這場傳奇比賽。世界12強棒球賽

トラヤマ(虎山)torayama プロ野球愛好家 棒球愛好者