iPhoneをAppleで購入、実は損してます。乗り換えなら楽天・ahamoが最安でした
YouTubeチャンネル「ネット回線ベスト」が、「iPhoneをAppleで購入、実は損してます。乗り換えなら楽天・ahamoが最安でした」と題した動画を公開した。動画では、年々価格が上昇するiPhoneを、Apple Storeの定価よりもお得に購入する具体的な方法とその結論が提示されている。
価格が10万円を超えることが当たり前となったiPhone。多くの人が「どこで買うのが一番安いのか」と悩む中、動画では「他社からahamoにMNPで乗り換えて同時にiPhoneを購入すること」が、手っ取り早く最安で購入できる方法だと解説している。
具体的な価格比較として、iPhone 17e（256GB）の場合、Apple直販では99,800円だが、ahamoの「5G WELCOME割」という乗り換え割引を適用すると87,417円で購入できる。また、iPhone 17（256GB）については、Apple直販の129,800円に対し、楽天モバイルで条件を満たしポイント還元を受ければ実質110,800円となり、ahamoの120,417円を上回って最安となるケースも詳しく比較された。
さらに動画では、端末を数年後に返却する購入プログラムの落とし穴についても言及している。「直近の端末料金は安く見える」ものの、プログラム利用時に22,000円の手数料が取られる場合がある点や、返却時に傷や故障があると最大22,000円の追加費用が発生するリスクを指摘した。そのため、将来的に端末をどうするか不透明な場合や、長く自分のものとして使いたい場合は、返却不要の一括または分割での買い切りを強く推奨している。
最新のiPhoneをお得に手に入れるためには、単に直販サイトで定価購入するのではなく、自身の利用状況に合わせてahamoや楽天モバイルの乗り換えキャンペーンを賢く活用することが不可欠である。通信費の見直しとともに端末代金も抑えられる、実用的な知識が詰まった内容となっている。
価格が10万円を超えることが当たり前となったiPhone。多くの人が「どこで買うのが一番安いのか」と悩む中、動画では「他社からahamoにMNPで乗り換えて同時にiPhoneを購入すること」が、手っ取り早く最安で購入できる方法だと解説している。
具体的な価格比較として、iPhone 17e（256GB）の場合、Apple直販では99,800円だが、ahamoの「5G WELCOME割」という乗り換え割引を適用すると87,417円で購入できる。また、iPhone 17（256GB）については、Apple直販の129,800円に対し、楽天モバイルで条件を満たしポイント還元を受ければ実質110,800円となり、ahamoの120,417円を上回って最安となるケースも詳しく比較された。
さらに動画では、端末を数年後に返却する購入プログラムの落とし穴についても言及している。「直近の端末料金は安く見える」ものの、プログラム利用時に22,000円の手数料が取られる場合がある点や、返却時に傷や故障があると最大22,000円の追加費用が発生するリスクを指摘した。そのため、将来的に端末をどうするか不透明な場合や、長く自分のものとして使いたい場合は、返却不要の一括または分割での買い切りを強く推奨している。
最新のiPhoneをお得に手に入れるためには、単に直販サイトで定価購入するのではなく、自身の利用状況に合わせてahamoや楽天モバイルの乗り換えキャンペーンを賢く活用することが不可欠である。通信費の見直しとともに端末代金も抑えられる、実用的な知識が詰まった内容となっている。
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