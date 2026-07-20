楽天Turbo不要。速くて安い楽天モバイル固定回線化の方法を徹底解説。これなら光回線の代わりとしても使えます！

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光回線、格安SIMのお役立ち、お得情報を発信中！某大手インターネット・格安SIMキャリアで12年間トップセールス、営業指導として勤務するも、顧客目線ではなく、会社目線での営業が正とされる環境に違和感を抱き独立を決意。独立後は忖度抜きでお客様にとって最適な通信環境を整えるための情報発信を行いYouTubeを運営。