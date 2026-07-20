昨年、大ヒットしたNetflixのドラマ「イクサガミ」では主演に加え、プロデューサー兼アクションプランナーも務めた元V6の岡田准一（45）。俳優として脂の乗る彼をMCに据えたバラエティー番組が秋から2本スタートするという。

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【写真を見る】岡田が“社長”を務める事務所に所属する「2人の俳優」

有吉に代わる“水曜の顔”に

10月から日本テレビはゴールデン枠（水曜19時〜）で、岡田がMCを務める新番組「THE FLOOR」の放送を開始する予定だ。日テレ関係者によれば、

「オランダの同名の人気コンテンツを日本版にアレンジしたもので、陣取りバトル形式のクイズ番組です。今年3月に特番として放送された際には、女優の草刈民代さん（61）やプロボクサー・那須川天心さん（27）ら総勢32人の著名人が出演し、その豪華な顔触れでも話題となりました」

岡田准一のハイブリッド化が進行中

岡田に後を譲るのは、日テレの「水曜の顔」として長く親しまれた、有吉弘行（52）司会のバラエティー「有吉の壁」だといい、

「新たな“顔”とするべく、1時間の放送ながら、新番組には多彩なゲストを毎回迎え、セットにもお金をかけるなど、局として相当な気合が入っています。読書家でもある岡田さんは歴史や映画の知識も豊富で、進行も沈着冷静。クイズ番組のMCに適任だということは特番で実証済みです」（同）

岡田のもう一つの番組は、同じく10月からTBSがプライム帯（月曜22時〜）で放送する「今さらシロー！」である。

TBS関係者が言う。

「お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次さん（47）と岡田さんがロケをしながら“今さらだけど知っておきたい”事柄について学んでいく、1時間の情報バラエティー番組となります。昨年10月から深夜帯で1クール、今年4月からは昼の不定期枠でも“お試しレギュラー”を実施し、好評だったためプライム帯への昇格に踏み切りました。前番組の『プロフェッショナルランキング』の視聴率が振るわず、6カ月の短命に終わることもあり、“同じ失敗は許されない”という背水の陣の中、岡田さんに懸けることになりました」

なぜ今、バラエティー？

テレビ局が岡田に熱い視線を注ぐ理由については、

「ジャニーズアイドルとしてV6時代から高い人気を誇り、いまも女性ファンは健在です。2017年に女優の宮崎あおいさん（40）と結婚し、4児のパパとなった現在は、中高年世代からの好感度も高い。さらに俳優としてストイックなイメージのある彼がバラエティーに出ることで、意外性のあるインパクトも提供できる。“数字の取れるハイブリッドタレント”として貴重な存在です」（前出のTBS関係者）

宮藤官九郎脚本のドラマ「木更津キャッツアイ」（02年放送）で脚光を浴び、その後の映画「永遠の0」（13年公開）で日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。翌年放送のNHK大河ドラマ「軍師官兵衛」では主演の大役を務めるなど、順調にキャリアを重ねてきた岡田。

昨年はNetflix「イクサガミ」で“世界デビュー”を果たし、俳優としてノリに乗る最中でのバラエティー進出の裏には何があるのか。

「事務所経営を安定させるには」

大手芸能プロ関係者が明かすには、

「旧ジャニーズ事務所を退所後の23年、個人事務所を立ち上げ、社長業もこなす多忙な日々を送っています。彼の場合、俳優の仕事といえば主演がメインとならざるを得ず、そうなると出演作は年に1〜2本が限度。事務所経営を安定させるには定期収入は欠かせないのが実情です。またレギュラーを持てば、テレビ局とのコネクションが深まり、所属タレントを売り込む機会も増える。岡田にとって、新たな挑戦となるMC業はメリットしかないでしょうね」

足元を固め、さらなる大輪の花を咲かせるか。

「週刊新潮」2026年7月16日号 掲載