敵地でヤンキースとダブルヘッダー

【MLB】ヤンキース ー ドジャース（日本時間18日・ニューヨーク）

ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地で行われるヤンキースとのダブルヘッダー第1試合に「1番・指名打者」で先発出場する。後半戦初アーチとなる23号本塁打に期待がかかる。山本由伸投手は今季10勝目をかけて先発する。

前日18日（同19日）の試合が悪天候の予報が長く続くために延期に。この日は今季初のダブルヘッダーとなった。後半戦初戦となった17日（同18日）は4打数無安打。内容は二ゴロ、右飛、左飛、三飛だった。

12日（同13日）の前半戦終了後に左膝の炎症の治療のため「オルソビスク」と呼ばれる潤滑剤の注射を受けた。オールスター戦を辞退し、後半戦へ万全を備えた。2試合ぶりのアーチは生まれるか。

先発の山本は前回11日（同12日）の本拠地・ダイヤモンドバックス戦で6回5安打6失点。6敗目（9勝）を喫した。防御率2.85。2年連続で選出されたオールスター戦には登板しなかった。後半戦初登板初勝利が期待される。（Full-Count編集部）