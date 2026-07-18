『スター・トレック』ウィリアム・シャトナー、95歳でヘヴィメタデビュー！フェス出演決定

シカゴで開催されるロックフェスティバルRiot Festによる10年以上の粘り強いオファーの末、ついにウィリアム・シャトナーが首を縦に振った。『スター・トレック』のレジェンドであり、現在95歳のウィリアムは9月20日（日）にシカゴのダグラス・パークで開催される「Riot Fest 2026」にて同フェスへのデビューを飾る。なんと彼は、新しく結成したヘヴィメタルバンド「The *uckers」を率いてステージに立つ予定で、これが同グループにとって史上初のライブパフォーマンスとなる。

10年越しのラブコールが結実！カーク船長、ついにロックフェスに降臨

この奇跡的なキャスティングは、ファンに人気のミュージシャンたちに加え、著名人に遊び心あふれるアプローチを仕掛けて口説き落とすという、Riot Festの長年の伝統が実を結んだ最新の成果だ。2025年には、ジョン・ステイモスが10年以上に及ぶユーモラスなキャンペーン（そっくりさんコンテストや、ますますエスカレートする荒探無稽な招待状など）を経て、ザ・ビーチ・ボーイズと共に念願のフェスデビューを果たし話題を呼んでいた。

シカゴ市への「船の改名要求」から「子犬」まで！破天荒すぎる契約条件

奇抜な企画を受け入れることで知られる同フェスティバルは、ウィリアムの出演発表と同時に、シカゴ市に対する不可能な要求や、楽屋への本気の要望をミックスした、意図的に破天荒な契約付帯条件を公開した。

シカゴ周辺の地域社会に向けられた要求の中には、彼が再び船長として指揮を執れるよう、栄誉を称えて船の改名を行うこと、彼の名にちなんだクラシックなシカゴのグルメメニューを作ること、シカゴの野球の試合で「私を野球に連れてって」の歌唱に彼を招待すること、さらには街で一番人気の気象予報士と一緒に地元の天気予報の共同アンカーを務めさせること、などが含まれている。

もちろん、フェスティバル側もその矛先を免れなかった。パフォーマンス用ライダーでは、火吹き芸人や、GWARが制作するイントロダクション映像、そして彼のアーティスト用ゴルフカートを映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のデロリアンに変更することが要求されている。

さらに楽屋裏の要望としては、以下の驚くべきリストが並んだ。

■控え室のテーマを「シャトナーの愛の隠れ家」にすること

■4フィート（約1.2メートル）のポーランド風ソーセージと、ボウル一杯のザワークラウト

■ジョン・ステイモスのサイン入りモントリオール・カナディアンズ（ホッケーチーム）のユニフォーム

■8パレット分の炭酸飲料「Faygo」（※“インセイン・クラウン・ポッシーとは共有しないこと”と明記）

■白のチューブソックス、下着

■地元の評判の良い動物愛護非営利団体から手配された「里親募集中の子犬たち」

フェスの創設者であるマイク・“ライオット・マイク”・ペトリシンは、ウィリアムの獲得劇が長年の努力の賜物であると冗談交じりに語った。

プレスリリースの中で、「何年にもわたり、しつこく――そしておそらくは迷惑なほどに――ウィリアムにRiot Festへの出演を求める手紙を書き続けた結果、ついに彼も心を動かされたようです。私個人としても、彼がヘヴィメタルに挑む姿を見るのが待ちきれません。ただ、あの要求書に関しては……今日あれが出てくるとは予想していませんでしたがね」とコメント。

また、フェスの公式Instagramでも、大物俳優をブッキングするために何年も続けてきたキャンペーンというお決まりのネタに便乗し、「17年間手紙を書き続けた結果……Riot Fest 2026：ウィリアム・シャトナーの成分が100%増量されました」と綴っている。

一方、ウィリアム自身はこの状況を心から楽しんでいるようだ。

「宇宙と同じように、音楽も探求の旅だと私はずっと信じてきました。Riot Festは、まさに何が起きてもおかしくない場所です。大音量と激しさ、そしていくつかのサプライズをお届けします。ファンの皆さんとこの体験を共有するのが待ちきれません」と、声明のなかで熱く語っている。

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