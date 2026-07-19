「バカげている。金儲けのためだけで無意味」英伝説FWが３決廃止を強く要求「はっきり言おう。選手たちが望んでいるのは…」【W杯】
現地７月18日に開催された北中米ワールドカップの３位決定戦で、イングランド代表とフランス代表がマイアミ・スタジアムで対戦。前者が６−４で、史上稀に見る打ち合いを制した。
計10ゴールが生まれるスリリングな一戦は、世界中のファンを熱狂させた一方で、３位決定戦の存在意義を疑問視する声は少なくない。日本代表のレジェンドで、ご意見番的な立場にある本田圭佑もXで「W杯の３位決定戦はなくした方がいいかもね」と綴った。
３位は2900万ドル（約47億円）、４位は2700万ドル（約43億8000万円）で賞金が違う。また、得点王争いを盛り上がるためにも必要なのかもしれないが、すでに優勝の可能性が絶たれ、敗退した身であることから、選手たちがモチベーションを見出しづらい点は、特に懸念すべき点だ。
海外でも不要論が広がっている。英紙『Daily Mail』によれば、元イングランド代表FWでプレミアリーグ最多得点記録を持つアラン・シアラー氏は、今回のフランス戦を前に「ワールドカップの３位決定戦なんてバカげている」と言い放っていたという。
「FIFAは選手の福祉を大々的に謳っているくせに、すでに大会から脱落し、優勝できない選手たちを、マイアミまで移動させて、37度、38度という猛暑の中で３位決定戦を戦わせようとしている。全くのナンセンスだ。選手たちは、すでに帰国して休暇に入っているか、そうでなければ帰路に就いているべきであり、金儲けのためだけに設けられた無意味な試合のために、さらに３、４日も足止めされるべきではない。
世界３位になるチャンスだと言う人もいる。いや、はっきり言おう。今、選手たちが望んでいるのは、休暇に入ってこの大会から離れることだけだ。彼らは敗退したのだ。20年後に振り返って、『３位や４位になったことを誇りに思う』などと言うことはないだろう。これはフランスにとってもイングランドにとってもナンセンスだ。残念ながら、この試合が何のために行われているかは誰もが知っている。廃止されるべきだ」
欧州の覇権を争うEUROでは、テレビ視聴率や観客動員の低さもあり、1984年以降は３位決定戦が行われていない。W杯でも廃止する時が来るのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
計10ゴールが生まれるスリリングな一戦は、世界中のファンを熱狂させた一方で、３位決定戦の存在意義を疑問視する声は少なくない。日本代表のレジェンドで、ご意見番的な立場にある本田圭佑もXで「W杯の３位決定戦はなくした方がいいかもね」と綴った。
海外でも不要論が広がっている。英紙『Daily Mail』によれば、元イングランド代表FWでプレミアリーグ最多得点記録を持つアラン・シアラー氏は、今回のフランス戦を前に「ワールドカップの３位決定戦なんてバカげている」と言い放っていたという。
「FIFAは選手の福祉を大々的に謳っているくせに、すでに大会から脱落し、優勝できない選手たちを、マイアミまで移動させて、37度、38度という猛暑の中で３位決定戦を戦わせようとしている。全くのナンセンスだ。選手たちは、すでに帰国して休暇に入っているか、そうでなければ帰路に就いているべきであり、金儲けのためだけに設けられた無意味な試合のために、さらに３、４日も足止めされるべきではない。
世界３位になるチャンスだと言う人もいる。いや、はっきり言おう。今、選手たちが望んでいるのは、休暇に入ってこの大会から離れることだけだ。彼らは敗退したのだ。20年後に振り返って、『３位や４位になったことを誇りに思う』などと言うことはないだろう。これはフランスにとってもイングランドにとってもナンセンスだ。残念ながら、この試合が何のために行われているかは誰もが知っている。廃止されるべきだ」
欧州の覇権を争うEUROでは、テレビ視聴率や観客動員の低さもあり、1984年以降は３位決定戦が行われていない。W杯でも廃止する時が来るのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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