【ネタバレ注意】『Tシャツが乾くまで』は1年前の話だった。劇中に隠された時系列トリックの全貌

「警察が見つけたのは、充のスマホ」ドラマ考察系YouTuberが断言する第2話ラストの真相

「もしかしたら兄妹だったんじゃないか」ドラマ『Tシャツが乾くまで』に隠された知られざる伏線