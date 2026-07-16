4年前の20倍超…富士山周辺で外国人観光客のレンタカー事故急増　「たまにガリガリッて音」日本語標識や狭い道路に困惑か

富士山周辺で外国人旅行客によるレンタカー事故が急増し、4年前の20倍以上になっています。

現場を取材すると、そうした旅行客が事故を起こしやすい場所の特徴も明らかになってきました。

人気観光地・富士山の周辺で相次ぐ交通事故。

2025年6月には、富士山のふもとと5合目を結ぶ富士スバルラインで観光バスと車が衝突。

6人が負傷しました。

さらにここ数年、富士山周辺で急増しているのが、外国人観光客のレンタカーによる事故です。

山梨県警によりますと、富士山の周辺で発生した外国人観光客のレンタカーによる交通事故は、インバウンドの増加とともに4年前から20倍以上に増え、2025年1年間で975件。

そのうち5件は人身事故でした。

さらに、2026年は5月末までに566件と、2025年を上回るペースとなっています。

日本で運転することについて、外国人観光客に聞いてみると「ここに来る途中で警察に止められたんです。私たちが右車線を走っていたから。スペインは右車線ですが、日本は左車線で私たちにとっては逆ですよ！」との声が聞かれました。

富士山周辺にある河口湖近くのレンタカー店では、コロナ禍が明けて以降、外国人観光客の利用者が5倍になったといいます。

外国語のパンフレットも用意し、出発前の外国人観光客に説明します。

中でも注意を促しているのが…。

Jネットレンタカー 山梨エリアマネージャー・星野昌美さん：

止まれのマークが分からない外国のお客さまが多いので、日本語だけの表示になっているSTOPの標識は十分に説明させていただいて、止まって3秒たってから出発してくださいという案内をしている。

店には、16日も台湾から来たという家族の姿がありました。

車を借りて山中湖に行くといいます。

台湾から来た観光客：

道路が狭いので気をつけないといけません。ここに来る前にウェブサイトで交通標識を覚えましたよ。

運転中は、息子がアプリを使って行き先を指示します。

「ここってどう曲がるの？ここどこ？」「あれ、ここを走るんだっけ？」などと戸惑いながらも、10分ほどの運転で最初の目的地に到着しました。

外国人観光客が運転をする際に、事故が起きやすい場所はどこなのでしょうか。

Jネットレンタカー 山梨エリアマネージャー・星野昌美さん：

日本特有の道路が狭いというところがあると思う。

山梨県警が公開している外国人観光客の事故発生マップは、ひと目で事故多発エリアが分かるようになっています。

事故多発エリアに取材班が行ってみると、道幅は狭く、車が通るのもギリギリです。

近くに宿泊施設が多くあるため、外国人観光客の利用も多い場所とみられています。

近隣住民は「たまにガリガリって音が聞こえます。向こう側に宿泊施設があるので、そこから出入りするようなレンタカーの人が多い」と話します。

山梨県警は、マップで事故多発エリアの把握など、外国人観光客に対して注意を呼びかけています。