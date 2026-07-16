「Steam Machine」再入荷分が7月17日10時より販売決定！「Steam」をコンソール機のように楽しめるゲーミングシステム
【Steam Machine】 7月17日10時 再入荷
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KOMODOは、Valve製ゲーミングシステム「Steam Machine」の再入荷分を7月17日10時より販売する。
「Steam Machine」は、PCゲームプラットフォーム「Steam」をコンソール機のように手軽に楽しめるコンパクトなゲーミングシステム。6月23日より販売開始となったが当日中には完売となり、再販売が待たれていた。
再入荷分は7月17日10時より通販サイト「KOMODO STATION」にて販売。なおセキュリティ強化のため、購入時にSMS認証をお願いする場合があるとしている。
【再入荷のお知らせ】- KOMODO 日本公式 (@KOMODO_Games_JP) July 16, 2026
日本・台湾向け 「Steam Machine」の再入荷は、KOMODO STATIONにて 7月17日（金）午前10:00（日本時間） より予定しております。https://t.co/e4RD0PeNZm
※販売開始時刻は前後する場合があります。
※ご購入はお一人様1台までとさせていただきます。
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