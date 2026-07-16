Steam Machine】 7月17日10時 再入荷

　KOMODOは、Valve製ゲーミングシステム「Steam Machine」の再入荷分を7月17日10時より販売する。

　「Steam Machine」は、PCゲームプラットフォーム「Steam」をコンソール機のように手軽に楽しめるコンパクトなゲーミングシステム。6月23日より販売開始となったが当日中には完売となり、再販売が待たれていた。

　再入荷分は7月17日10時より通販サイト「KOMODO STATION」にて販売。なおセキュリティ強化のため、購入時にSMS認証をお願いする場合があるとしている。

(C) 2026 KOMODO Co., Ltd. All rights reserved.
(C) 2026 Valve Corporation. All rights reserved.