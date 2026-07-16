「整理するのが難しい」「打ちのめされているのは当然」よもやの逆転負け…イングランドの主将ケインは茫然「あと10分余りで…」【W杯】
［北中米W杯・準決勝］イングランド １−２ アルゼンチン／７月15日／アトランタ・スタジアム
現地７月15日にアトランタ・スタジアムで開催された北中米ワールドカップの準決勝で、イングランド代表が前回王者のアルゼンチン代表と対戦。１−２で逆転負けを喫した。
58分にアンソニー・ゴードンのボレーシュートで先制したものの、85分にエンソ・フェルナンデスのミドル弾で追いつかれると、後半アディショナルタイム２分にラウタロ・マルティネスのヘディングシュートで勝ち越され、土壇場で試合をひっくり返された。
試合後、茫然とピッチに立ちつくしていたイングランドの主将ハリー・ケインは、「今はまだすべてを整理するのが難しい」とこぼした。
「チームとして、この長い期間を共に過ごしてきた仲間たちに、今どんな言葉をかけるか」という質問には、こう答えている。
「彼らに何と言えばいいのか。かける言葉はそれほどない。今はまず、何が起きたのかを全員が受け止める必要がある。選手たちも皆、それを理解している。選手、スタッフ、そして裏方で支えてくれたすべての人たちを誇りに思う。成功する代表チームを作るために、誰もがどれほど努力を重ねてきたかを知っているからね」
スリーライオンズの大エースは、「あと10分余りで勝利を手にできる、まさにその手からこぼれ落ちてしまったわけだから、選手たちが打ちのめされているのは当然だ。でも、今はその現実をしっかりと受け止めるしかない。どうすることもできないのだから。前を向き、また戻ってきて、さらに成長しようとするしかない」と前を向いた。
イングランドにとっては、悪夢のような結果となってしまった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
現地７月15日にアトランタ・スタジアムで開催された北中米ワールドカップの準決勝で、イングランド代表が前回王者のアルゼンチン代表と対戦。１−２で逆転負けを喫した。
58分にアンソニー・ゴードンのボレーシュートで先制したものの、85分にエンソ・フェルナンデスのミドル弾で追いつかれると、後半アディショナルタイム２分にラウタロ・マルティネスのヘディングシュートで勝ち越され、土壇場で試合をひっくり返された。
「チームとして、この長い期間を共に過ごしてきた仲間たちに、今どんな言葉をかけるか」という質問には、こう答えている。
「彼らに何と言えばいいのか。かける言葉はそれほどない。今はまず、何が起きたのかを全員が受け止める必要がある。選手たちも皆、それを理解している。選手、スタッフ、そして裏方で支えてくれたすべての人たちを誇りに思う。成功する代表チームを作るために、誰もがどれほど努力を重ねてきたかを知っているからね」
スリーライオンズの大エースは、「あと10分余りで勝利を手にできる、まさにその手からこぼれ落ちてしまったわけだから、選手たちが打ちのめされているのは当然だ。でも、今はその現実をしっかりと受け止めるしかない。どうすることもできないのだから。前を向き、また戻ってきて、さらに成長しようとするしかない」と前を向いた。
イングランドにとっては、悪夢のような結果となってしまった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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