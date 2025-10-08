四国エリア初となる「ポケモンセンターカガワ」が2025年10月24日(金)、香川県高松市の丸亀町グリーンにグランドオープンする。店内には、香川県の推しポケモン「ヤドン」やピカチュウをはじめとしたグランドオープン記念グッズやうどん文化を取り入れた食器など、香川ならではのアイテムが盛りだくさん。グランドオープン記念キャンペーンの詳細と合わせて紹介しよう。【写真】エントランスでは、リラックスしたピカチュウとヤドン