◇第108回全国高校野球選手権千葉大会3回戦 志学館9―0船橋古和釜（2026年7月15日 ZOZOマリン）

千葉の「球道くん」が志学館の4回戦進出に貢献した。「1番・中堅」で出場した多田球道（3年）が2打席連続適時打。1―0の5回は中前へ、6回は右翼へ二塁打を放って3打点を挙げた。

「1回で覚えてもらえるし、気に入っている」という名前は水島新司さんの野球漫画「球道くん」がルーツ。大ファンだった父・倫明（ともはる）さんが、剛球投手として活躍する主人公・中西球道の名の由来「球けがれなく道けわし」という言葉から命名した。高校1年の妹・美南（みなみ）さんの名は、あだち充さんの漫画「タッチ」のヒロイン・浅倉南にちなみ、名作野球漫画の登場人物がいる家庭では日々野球の話でもちきりだという。

父も志学館OBで同じ背番号8番をつけて中堅を守っていた。背中を追いかけて進学し、「憧れの存在で、目標でもある父と同じ背番号をもらえたことはうれしい」とはにかみながら喜んだ。「球道くん」が活躍した甲子園が目標。「一戦一戦チームのために戦っていきたい」と誓った。（小林 竜也）