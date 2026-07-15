スリーピースバンド・シャイトープが、9月5日をもって解散することを公式サイトで15日に発表しました。発表を受け、メンバーそれぞれがコメントを寄せました。

佐々木想さん（Vo./Gt.）、ふくながまさきさん（Ba. ）、タカトマンダさん（Dr. ）によるスリーピースバンド・シャイトープは、2022年6月に京都の大学時代の仲間で結成。2023年4月にリリースした『ランデヴー』が注目され、ストリーミング総再生回数は3億回を突破しました。（レコード会社発表）

また、2024年7月にメジャーデビューし、数々のアニメ作品の主題歌を担当してきました。ラストライブは『shytaupe last oneman live - LA LA BYE -』と題し、9月5日に東京・豊洲PITで行われる予定だということです。

■Vo./Gt. 佐々木想さんコメント全文

この度、佐々木想はシャイトープを脱退し、その結果バンドを解散することになりました。

突然のご報告となってしまい、申し訳ありません。

いつからか、シャイトープのフロントマンとして音楽活動を続けることに限界を感じ、

このバンドの未来を考えることができなくなっていました。

だからこのバンドを離れ、本当に自分のやりたい音楽や表現を改めて見つめ直したいと思い、

脱退を決めました。

これまで4年3ヶ月間、一緒に音楽を鳴らし、

どんな時も僕を信じてくれたメンバー2人には心から感謝しています。

そしてこれまで応援してくださったファンの皆さん、

悲しい思いをさせてしまってごめんなさい。

あなたがいたから乗り越えられたことが沢山ありました。本当にありがとうございました。

これからそれぞれの道を進む僕たち3人を、

どうか温かく見守っていただけると幸いです。

そして9月5日がシャイトープのラストライブとなります。見届けていただけると嬉しいです。

■Ba. ふくながまさきさんコメント全文

シャイトープは9月5日のライブを以て、解散することになりました。

想くんから脱退の意思を聞いてから解散が決まるまでの間、

なんとかシャイトープを続けられる方法は無いかと必死に考え続けましたが、

このような運びとなってしまい非常に悔しく思います。

解散するにあたり、1人でも多くの応援してくださる皆様に感謝を伝えたいと思い、

自分たちにとって最大規模である豊洲PITでのワンマンライブを企画させていただきました。

自分は今後、音楽活動を続けないかもしれませんが、シャイトープの音楽はこれからも残り続けます。

どうかこれからも聴き続けていただけると幸いです。

いつも応援していただいているファンの皆様、突然のこのようなご報告となり申し訳ありません。

シャイトープとして活動させていただいた約4年3ヶ月の日々は、

自分の人生においてかけがえのない夢のような時間でした。

それは、自分達の音楽を聴いて応援してくださったあなたのおかげです。

今まで本当にありがとうございました。

■Dr. タカトマンダさんコメント全文

4年3ヶ月という短い期間でしたが、シャイトープはここで解散します。

応援し、支えてくださった皆様。このような形になってしまい、本当にごめんなさい。

そして、本当にありがとうございました。

私自身、このバンドはこれからも続いていくもの、続けていくものだと思っていました。

でも、現実は思い描いていたようにはいきませんでした。

振り返れば、この4年3ヶ月は夢のような日々でした。

メンバー2人と音楽をしている時間が何より幸せで､その時間があったからこそ、

ここまで走ってくることができました。

2人にも、本当にありがとうと伝えたいです。

心残りがないと言えば、それは嘘になります。

だからこそ、残された時間を悔いのないよう、精一杯音楽を届けたいと思います。

9月5日（土）豊洲PITシャイトープ最後のライブです。

どうか見届けていただけたら嬉しいです。

我々を愛してくださった皆様、本当にありがとうございました。