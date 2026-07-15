『ランデヴー』がヒット シャイトープ、9月5日をもって解散 “佐々木想から脱退の意思”
スリーピースバンド・シャイトープが、9月5日をもって解散することを公式サイトで15日に発表しました。発表を受け、メンバーそれぞれがコメントを寄せました。
佐々木想さん（Vo./Gt.）、ふくながまさきさん（Ba. ）、タカトマンダさん（Dr. ）によるスリーピースバンド・シャイトープは、2022年6月に京都の大学時代の仲間で結成。2023年4月にリリースした『ランデヴー』が注目され、ストリーミング総再生回数は3億回を突破しました。（レコード会社発表）
また、2024年7月にメジャーデビューし、数々のアニメ作品の主題歌を担当してきました。ラストライブは『shytaupe last oneman live - LA LA BYE -』と題し、9月5日に東京・豊洲PITで行われる予定だということです。
■Vo./Gt. 佐々木想さんコメント全文
この度、佐々木想はシャイトープを脱退し、その結果バンドを解散することになりました。
突然のご報告となってしまい、申し訳ありません。
いつからか、シャイトープのフロントマンとして音楽活動を続けることに限界を感じ、
このバンドの未来を考えることができなくなっていました。
だからこのバンドを離れ、本当に自分のやりたい音楽や表現を改めて見つめ直したいと思い、
脱退を決めました。
これまで4年3ヶ月間、一緒に音楽を鳴らし、
どんな時も僕を信じてくれたメンバー2人には心から感謝しています。
そしてこれまで応援してくださったファンの皆さん、
悲しい思いをさせてしまってごめんなさい。
あなたがいたから乗り越えられたことが沢山ありました。本当にありがとうございました。
これからそれぞれの道を進む僕たち3人を、
どうか温かく見守っていただけると幸いです。
そして9月5日がシャイトープのラストライブとなります。見届けていただけると嬉しいです。
■Ba. ふくながまさきさんコメント全文
シャイトープは9月5日のライブを以て、解散することになりました。
想くんから脱退の意思を聞いてから解散が決まるまでの間、
なんとかシャイトープを続けられる方法は無いかと必死に考え続けましたが、
このような運びとなってしまい非常に悔しく思います。
解散するにあたり、1人でも多くの応援してくださる皆様に感謝を伝えたいと思い、
自分たちにとって最大規模である豊洲PITでのワンマンライブを企画させていただきました。
自分は今後、音楽活動を続けないかもしれませんが、シャイトープの音楽はこれからも残り続けます。
どうかこれからも聴き続けていただけると幸いです。
いつも応援していただいているファンの皆様、突然のこのようなご報告となり申し訳ありません。
シャイトープとして活動させていただいた約4年3ヶ月の日々は、
自分の人生においてかけがえのない夢のような時間でした。
それは、自分達の音楽を聴いて応援してくださったあなたのおかげです。
今まで本当にありがとうございました。
■Dr. タカトマンダさんコメント全文
4年3ヶ月という短い期間でしたが、シャイトープはここで解散します。
応援し、支えてくださった皆様。このような形になってしまい、本当にごめんなさい。
そして、本当にありがとうございました。
私自身、このバンドはこれからも続いていくもの、続けていくものだと思っていました。
でも、現実は思い描いていたようにはいきませんでした。
振り返れば、この4年3ヶ月は夢のような日々でした。
メンバー2人と音楽をしている時間が何より幸せで､その時間があったからこそ、
ここまで走ってくることができました。
2人にも、本当にありがとうと伝えたいです。
心残りがないと言えば、それは嘘になります。
だからこそ、残された時間を悔いのないよう、精一杯音楽を届けたいと思います。
9月5日（土）豊洲PITシャイトープ最後のライブです。
どうか見届けていただけたら嬉しいです。