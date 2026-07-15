「うわ！」フランス完敗の理由を“たった1枚”で表した写真に世界が衝撃「ルーヴルに飾るべき」
サッカー北中米W杯
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の準決勝が14日（日本時間15日）に行われ、フランスはスペインに0-2で敗れた。大エースのキリアン・エムバペも沈黙。米メディアが公開した1枚の写真に注目が集まっている。
フランスは前半22分にPKで先制を許すと、後半13分にも追加点を奪われた。得点ランキング首位タイの8得点をマークしていたエムバペもノーゴールに終わった。
米スポーツ専門局「ESPN」の公式Xは、「前半、スペインはエムバペを完全に封じ込めていた」として1枚の写真を投稿。ボールを持ったエムバペが、スペイン4選手に囲まれている。一目で分かる“包囲網”に、X上のファンから様々な声が寄せられた。
「うわ！ エムバペはスペイン守備陣に完全に封じ込められていた。突破口を見つけることも、ゴールネットを揺らすこともできなかった」
「これはルーヴルに飾るべき場面だ！ #スペイン」
「笑。こうやって厄介な足技の持ち主には対応するんだよ。こんな包囲網から逃れられるのはメッシくらいだ」
「たった一人のために、これだけの守備」
「まるで昔のピストンズが（マイケル）ジョーダンを包囲していたみたいだな」
「完全に監禁状態だ！」
「この試合、彼（エムバペ）に何もさせなかった」
フランスは、イングランド─アルゼンチン戦の敗者と18日（日本時間19日）に3位決定戦を戦う。
（THE ANSWER編集部）