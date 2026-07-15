サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の準決勝が14日（日本時間15日）に行われ、フランスはスペインに0-2で敗れた。大エースのキリアン・エムバペも沈黙。米メディアが公開した1枚の写真に注目が集まっている。

フランスは前半22分にPKで先制を許すと、後半13分にも追加点を奪われた。得点ランキング首位タイの8得点をマークしていたエムバペもノーゴールに終わった。

米スポーツ専門局「ESPN」の公式Xは、「前半、スペインはエムバペを完全に封じ込めていた」として1枚の写真を投稿。ボールを持ったエムバペが、スペイン4選手に囲まれている。一目で分かる“包囲網”に、X上のファンから様々な声が寄せられた。

「うわ！ エムバペはスペイン守備陣に完全に封じ込められていた。突破口を見つけることも、ゴールネットを揺らすこともできなかった」

「これはルーヴルに飾るべき場面だ！ #スペイン」

「笑。こうやって厄介な足技の持ち主には対応するんだよ。こんな包囲網から逃れられるのはメッシくらいだ」

「たった一人のために、これだけの守備」

「まるで昔のピストンズが（マイケル）ジョーダンを包囲していたみたいだな」

「完全に監禁状態だ！」

「この試合、彼（エムバペ）に何もさせなかった」

フランスは、イングランド─アルゼンチン戦の敗者と18日（日本時間19日）に3位決定戦を戦う。



（THE ANSWER編集部）