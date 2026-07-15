目を見張るほどの美貌を持つウルフドッグさんにヨーグルトをあげたら…。思った以上にギャップがある姿が可愛すぎると話題になっているのです。

思わず頬が緩んでしまう、微笑ましい光景は記事執筆時点で49万回を超えて表示されており、1.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：美形でカッコいい『オオカミ犬』→ヨーグルトを与えてみると…普段と違いすぎる『表情』】

カッコ良いオオカミ犬→ヨーグルトをもらったら…

Xアカウント『@_riya』に投稿されたのは、ヨーグルトを堪能するウルフドッグさん。

「サン」くんは飼い主さんから大好きなヨーグルトをもらったのだそう。

思った以上の『普段とのギャップ』が話題に

この日はたまたま近所のスーパーではあまり見かけない銘柄のヨーグルトを購入、いつも通りサンくんにあげてみたところ…。

思った以上にうっとりした表情で、容器ごと食べてしまうかのような勢いでずっと大切そうに堪能していたのだといいます。

普段は息を呑むほどの美しい美貌の持ち主であるサンくん。大きな瞳は、普段の半分以下の大きさになり、完全に力が抜けきってしまっているかのような表情を浮かべていたのだそう。

まさに『うっとり』という表現がぴったりで、耳も垂れてしまい…『シロクマ』にそっくりな姿に。

普段とのギャップがあり過ぎる、まるでキャラクターのような愛くるしいその表情、仕草は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「やっぱりみんなシロクマさんに見えてるんで錯覚じゃなかった」「かわいい表情」「目がちっちゃくなってる」「おてておっきい、かわいいなぁ」「おてておおきいかわいい」などのコメントが寄せられています。

サンくんは、美貌の持ち主でありながらとってもマイペースで甘えん坊な男の子。

お気に入りのクッションを咥えて『階段が上れない』と飼い主さんに訴えかけるという小さな子どものような行動を見せてくれることもあるのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすサンくんの日常はウルフドッグの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@_riya」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。