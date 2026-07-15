取手〜土浦の“快適バイパス”全通までまだまだ初歩段階

国土交通省 常総国道事務所が事業を進めている、国道6号のバイパス区間「牛久土浦バイパス」の事業進捗が公開されました。2026年度（令和8年度）の事業の予定が明らかになっています。



どのようなバイパスで、今年度は開通までにどのような作業が行われるのでしょうか。

国道6号は東京都中央区の日本橋から宮城県仙台市を結ぶ、延長約412kmの一般国道です。茨城県水戸市までが通称「水戸街道」と呼ばれています。

【画像】超便利!? これが国道6号「牛久土浦バイパス」ルートと工事状況です（24枚）

都内から千葉県の松戸、柏、我孫子を通り、利根川を渡って取手から茨城県に入ります。県内のJR常磐線沿いの主要都市を縦断し、水戸市から太平洋側の海岸沿いに北上。その後、福島県の浜通りを経由して仙台市に至ります。

首都高速、圏央道、北関東道などの高速道路のほか、多くの国道・県道と接続を持ち、茨城県・福島県内の大動脈として、首都圏と北関東・東北沿岸部を結ぶ重要な道路となっています。

このうち牛久土浦バイパスは、茨城県の県南部にある牛久市と中部の都市である土浦市にかけて計画している、延長15.3kmにおよぶバイパス区間です。

牛久市と土浦市の中心部を通過する現道は、JR常磐線が寄り添うように敷設されていることもあり、2車線道路が続きます。このことで、両市の中心地となっている駅周辺では日常的に交通が混雑しており、市民生活や物流などに大きな問題が生じています。

そうした課題を解決するべく計画された牛久土浦バイパスは、両市の西側に位置するつくば市を経由して、西側を回り込んで市の中心地を避けるルートを採用しています。

牛久市と土浦市の中心部に流入していた通過交通がバイパスに転換されることで、駅周辺の混雑緩和に期待されています。

延長15.3kmの事業計画のうち、現時点では「I期」事業区間がそれぞれ開通したのみ。

具体的には、圏央道の下をくぐる土浦市中村西根とつくば市西大井を結ぶ延長3.9kmが2011年までに、バイパスの取手側となる、牛久市の城中町と遠山町を結ぶ延長1.3kmが2022年までにそれぞれ開通しています。

残る「II期」の延長4.6km、「III期」の延長5.5kmが事業中となっています。

今回、建設を担当する常総国道事務所が発表した2026年度（令和8年度）の予定によると、暫定2車線で開通済みのI期の2区間でそれぞれ、「調査設計、用地買収を推進します」と、4車線運用を実現するべく用地の取得を中心に計画を進めています。

また事業中となっているII期区間は、つくば市の高崎から西大井にかけて、土浦市の中村西根〜中にかけての2区間で、「調査設計、用地買収、改良工事、橋梁下部工事を推進します」としています。

III期については牛久市城中町からつくば市高崎にかけて、「調査設計、用地買収を推進します」として、順次実施できる工事から行っていることを伝えています。現時点でII期・III期区間の開通時期は未定となっています。

もし全線開通すれば、利根川を渡ってから続く「取手バイパス」「藤代バイパス（事業中）」、土浦から先まで開通済みの「土浦バイパス」と合わせると、県南部から中央部までが走りやすいバイパス網が構築されます。

さらに先も「千代田石岡バイパス」が事業中で、県庁所在地の水戸までがスムーズに行き来できるようになります。

現状で常磐道のみに頼っていた茨城県ですが、6号のバイパス整備により、県内の移動が劇的に楽になるものと期待されます。