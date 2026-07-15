フィリーズ本拠地で開催…MLBが発表

メジャーリーグのオールスターゲームが14日（日本時間15日）、フィリーズ本拠地のシチズンズバンクパークで行われる。代替選手として初選出を受けたホワイトソックス・村上宗隆内野手は、延長戦に突入した場合にア・リーグ代表としてホームランダービーに参加することが決まった。

MLBは試合開始約3時間前、「2026年オールスターゲームのスイングオフ（9イニングを終えて同点の場合）の参加者」を発表した。ア・リーグからは村上、ランディ・アロサレーナ外野手（マリナーズ）、ウィルソン・コントレラス内野手（レッドソックス）が出場し、ナ・リーグからはハンター・グッドマン捕手（ロッキーズ）、ジョーダン・ウォーカー外野手（カージナルス）、ジェームズ・ウッド外野手（ナショナルズ）が選ばれた。

MLBオールスターでは、2022年から9回を終えて延長戦に突入した場合、各リーグの代表者3人がそれぞれ3スイングずつで本塁打の合計数を競う「スイングオフ」を導入された。そしてアトランタ開催の2025年に初めてルールが適用され、カイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）が驚異の3スイング3本塁打の活躍でMVPを受賞している。

故障離脱もありながら、前半戦だけで20本塁打を放った村上はバイロン・バクストン外野手（ツインズ）に代わって球宴に初選出された。前日13日（同14日）には日本人2人目の本塁打競争に参加。20スイングで9発を放つも、惜しくも1次ラウンド敗退となった。2夜連続で“ダービー”に出場する可能性もありそうだ。（Full-Count編集部）