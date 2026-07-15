HRダービーに出場したWソックス・村上宗隆【写真：ロイター】

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フィリーズ本拠地で開催…MLBが発表

　メジャーリーグのオールスターゲームが14日（日本時間15日）、フィリーズ本拠地のシチズンズバンクパークで行われる。代替選手として初選出を受けたホワイトソックス村上宗隆内野手は、延長戦に突入した場合にア・リーグ代表としてホームランダービーに参加することが決まった。

　MLBは試合開始約3時間前、「2026年オールスターゲームのスイングオフ（9イニングを終えて同点の場合）の参加者」を発表した。ア・リーグからは村上、ランディ・アロサレーナ外野手（マリナーズ）、ウィルソン・コントレラス内野手（レッドソックス）が出場し、ナ・リーグからはハンター・グッドマン捕手（ロッキーズ）、ジョーダン・ウォーカー外野手（カージナルス）、ジェームズ・ウッド外野手（ナショナルズ）が選ばれた。

　MLBオールスターでは、2022年から9回を終えて延長戦に突入した場合、各リーグの代表者3人がそれぞれ3スイングずつで本塁打の合計数を競う「スイングオフ」を導入された。そしてアトランタ開催の2025年に初めてルールが適用され、カイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）が驚異の3スイング3本塁打の活躍でMVPを受賞している。

　故障離脱もありながら、前半戦だけで20本塁打を放った村上はバイロン・バクストン外野手（ツインズ）に代わって球宴に初選出された。前日13日（同14日）には日本人2人目の本塁打競争に参加。20スイングで9発を放つも、惜しくも1次ラウンド敗退となった。2夜連続で“ダービー”に出場する可能性もありそうだ。（Full-Count編集部）