意外に多い成功例…佐々木麟太郎が手本にするべき「8巡目指名一塁手」列伝　MVPにも輝いた実力者に、3本塁打10打点の遅咲きスラッガー

佐々木はマーリンズからの指名を受け入れるのだろうか(C)Getty Images

現地時間7月11〜12日に行われたMLBの新人ドラフト会議で、佐々木麟太郎（スタンフォード大）がマーリンズに8巡目で指名された。

この「8巡目」という評価をどう受け止めるべきなのかいまひとつ分からない、と思う人は多いのではないだろうか。

そこで、過去のドラフトで8巡目指名を受けた一塁手を振り返ってみると、意外に成功例が多いことが分かった。

【動画】佐々木麟太郎とMLB屈指の強打者・ハーパーのスイングを比較

▼ポール・ゴールドシュミット

【2009年8巡目ダイヤモンドバックス】

一塁手に限らず、1965年に始まったドラフト史上最強の8巡目選手として名高いのが、現在はヤンキースで活躍するゴールドシュミットだ。

ドラフトから2年後の2011年に早くもメジャーデビュー、13年に36本塁打＆125打点で二冠王に輝くと、攻守兼備のオールラウンド一塁手として長く活躍。カージナルスに移った後の22年にはMVPにも輝いた。

WBCアメリカ代表にも3度選出。23年決勝戦前の大谷翔平による「憧れるのをやめましょう」スピーチでも名前を挙げられている。38歳で迎えた今季も打棒は健在で、通算400本塁打まであと15本。将来の殿堂入りも視野に入る。

▼トレイ・マンシーニ

【2013年8巡目オリオールズ】

ノートルダム大からプロ入りしたマンシーニは16年9月にメジャーデビュー、翌年24本塁打を放って新人王投票3位に入ると19年には35ホーマーとリーグを代表する長距離砲へと台頭した。

20年に皮膚がんのためシーズンを全休したものの、翌21年は球宴ホームラン・ダービー出場するなど見事にカムバック。ここ2年は衰えもありメジャーから遠ざかっていたが、今季は3年ぶりに大舞台への復帰を果たすなど、不屈の闘志で人々を鼓舞し続けている。