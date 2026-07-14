多くのバイク乗りにとって、教習所で初めて乗った中型バイクとして思い出深い存在であり、また長きにわたって日本の二輪市場を牽引してきたホンダの名車「スーフォア」。

その偉大な系譜を受け継ぐ全く新しいネイキッドロードスポーツモデル「CB400 SUPER FOUR E-Clutch（CB400スーパーフォア E-Clutch）」が、2026年7月10日にホンダから正式発表されました。

【画像】超カッコイイ！ これが新型「“CB400”スーフォア」です！（54枚）

過去のモデルをベースにした単なるマイナーチェンジではなく、すべてのコンポーネントをゼロから設計し直した意欲作となっており、新時代の到来を強く予感させます。

バイクファンが最も胸を熱くさせているのは、やはり新開発された水冷4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒エンジンの存在でしょう。

かつて「スーフォアの代名詞」的な扱いだったバルブ数切り替え機構「ハイパーVTEC」は搭載されていないものの、399ccの排気量から絞り出される最高出力は、なんと58馬力に到達。

これを1万1500回転という非常に高いエンジン回転数で発揮します。

最大トルクについても、9750回転で3.9kgf・mを叩き出す仕様となっており、直列4気筒ならではの甲高いエキゾーストノートとともに、どこまでも伸びていくような爽快な加速感に期待が高まります。

このエンジンの内径×行程は55.0mm×42.0mmのショートストローク型に設定されており、圧縮比は12.3という高効率な燃焼を実現。

点火装置にはフルトランジスタ式バッテリー点火を採用し、電子制御燃料噴射装置（PGM-FI）によって緻密な燃料供給が行われます。

もちろん車体構造も、スポーツバイクとして一切の妥協がありません。

新たな骨格としてダイヤモンドフレームが採用され、フロントサスペンションには路面状況を的確に捉える高剛性な倒立式フォーク（テレスコピック式）が組み込まれました。

リアにはプロリンク式のスイングアームサスペンションが装備されており、本格的なスポーツ走行にも十分に応える足回りへと進化しています。

ブレーキシステムは、フロントに油圧式ダブルディスク、リアに油圧式ディスクを配置し、強力なストッピングパワーを確保。

足元を引き締めるタイヤは、前輪が120／70ZR17M／C（58W）、後輪が160／60ZR17M／C（69W）という太めの17インチラジアルタイヤを履きこなしています。

そして、車名にも刻まれている最新の電子制御技術「E-Clutch」の搭載は、ライディングの常識を覆す今回のハイライトです。

湿式多板コイルスプリング式のクラッチを備えた常時噛合式6段リターン変速機をベースにしながらも、発進時や変速時のクラッチレバー操作をシステム側が自動で行ってくれます。

これにより、渋滞路や長距離ツーリングでの疲労が劇的に軽減されるだけでなく、ライダーが意図的にクラッチレバーを握ってマニュアル操作を楽しむことも可能です。

これだけの重装備でありながら、取り回しの良さはしっかりと受け継がれています。

車体寸法は全長2110mm×全幅770mm×全高1085mmに収められ、ホイールベースは1405mmと機敏なハンドリングを予感させるサイズ感です。

車両重量は187kgと軽量に抑えられており、シート高は780mmで足つき性にも優れています。

日常での使い勝手を示すWMTCモード値の燃料消費率は、1名乗車時で23.1km／Lをマークし、容量15リットルの燃料タンクと相まって頼もしい航続距離を確保。

細い路地でのUターン時などに気になる最小回転半径は2.6mとなっており、最低地上高135mmによる段差への配慮もなされています。

もちろん乗車定員は2名で、タンデム走行も快適にこなせます。

この新型CB400スーパーフォア E-Clutchの車両価格（消費税込）は99万8800円で、2026年8月21日に発売される予定です。

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伝説的なネーミングにふさわしい直列4気筒エンジンと、最新のクラッチ制御、そして妥協なき専用設計の車体を融合させた新型CB40スーパーフォア E-Clutch。

初めてバイクに触れる初心者から、酸いも甘いも噛み分けたベテランライダーまで――。

あらゆるバイク好きが注目せずにはいられない、すべての乗り手の心を躍らせる至高の一台が、いま誕生しました。