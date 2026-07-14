上司の飲み代「1万円」を自腹で立て替えたまま放置してしまった！「精算の時効」を過ぎたら諦めるしかないの？ 会社への正しい請求方法とは？

会社の申請期限を過ぎても必ず精算不可とは限らない

多くの会社では、経費精算について「利用月の翌月末まで」「領収書発行から1ヶ月以内」などの社内期限を設けています。これは経理処理や決算を正しく行うために必要なルールです。

しかし、社内期限を過ぎたからといって、法律上ただちに請求できなくなるとは限りません。業務のために社員が立て替えた費用であれば、本来は会社が負担すべきものと考えられるからです。

たとえば、取引先との打ち合わせ、会社の指示による会食、上司の業務命令で参加した飲食などであれば、経費として認められる可能性があります。反対に、単なる私的な食事や、業務との関係が説明できない飲食代は、上司が軽く「経費で」と言ったとしても認められないことがあります。

まずは、その飲食が仕事に関係するものだったか、誰と行ったのか、何の目的だったのかを整理しましょう。会社側が経費性を判断するには、金額だけでなく利用目的が重要です。



立替金の請求には時効がある

会社への経費精算にも、長く放置すれば時効の問題が出てきます。一般的な債権は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年で時効により消滅するとされています（民法第166条）。

経費の立替金は、給料そのものとは違う扱いになることが多く、民法上の一般的な請求権として考えられます。そのため、数週間や数か月遅れた程度であれば、時効だけを理由にあきらめる必要はないでしょう。

ただし、会社の就業規則や経費精算規程に期限がある場合、会社から「期限を過ぎているので通常の処理はできない」と言われることはあります。その場合でも、例外申請や上長承認、経理部門への相談で対応できることがあります。

古い経費ほど、会社側も確認に手間がかかります。年度をまたいでいる場合は、会計処理や会社の決算書作成の関係で、経費精算はより難しくなります。請求できる可能性があるからといって、後回しにしないことが大切です。



領収書と上司の指示を示せるかが重要

今さら精算を求める場合、もっとも重要なのは証拠です。領収書やレシートが残っていれば、金額、日付、店名を示せます。クレジットカードで払ったなら、利用明細も役立ちます。

さらに、上司から「経費で落として」と言われたことを示せるメール、チャット、スケジュール、会議記録などがあると話が進みやすくなります。もし記録がない場合でも、当時の参加者、目的、会話の内容をメモにまとめておきましょう。

申請するときは、「精算を忘れていたので払ってください」とだけ伝えるより、「〇月〇日、取引先との打ち合わせ後に、上司の指示で立て替えた飲食代です。領収書を添付します。期限を過ぎており申し訳ありませんが、例外処理が可能か確認をお願いします」と説明するとよいでしょう。

上司が退職している場合や部署異動している場合でも、経理や人事に相談できます。会社のための支出だったことを冷静に説明する姿勢が大切です。



まとめ

上司から「経費で落として」と言われて立て替えた飲食代は、社内期限を過ぎていても、必ず請求できないわけではありません。業務に必要な支出であり、証拠が残っていれば、会社に精算を求められる可能性があります。

ただし、経費精算には時効があります。また、古い支出ほど、業務との関係や上司の指示を証明しにくくなります。領収書、カード明細、メール、チャットなどをできるだけそろえましょう。

まずは上司や経理部門に、遅れた理由と支出の内容を説明して相談することが大切です。今後は、飲食代を立て替えたらすぐに申請し、領収書をなくさない仕組みを作っておくと、自腹のままになるリスクを減らせます。



出典

e-Gov 法令検索 民法

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー