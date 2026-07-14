上司の飲み代「1万円」を自腹で立て替えたまま放置してしまった！「精算の時効」を過ぎたら諦めるしかないの？ 会社への正しい請求方法とは？

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上司から「経費で落として」と言われて飲食代を立て替えたのに、忙しくて精算を忘れてしまうことがあります。   1万円とはいえ、自分の生活費から出したお金なら戻してほしいですよね。会社の経費精算には社内ルールがありますが、期限を過ぎたからといって必ず請求できなくなるわけではありません。時効と証拠を確認することが大切です。

会社の申請期限を過ぎても必ず精算不可とは限らない

多くの会社では、経費精算について「利用月の翌月末まで」「領収書発行から1ヶ月以内」などの社内期限を設けています。これは経理処理や決算を正しく行うために必要なルールです。
しかし、社内期限を過ぎたからといって、法律上ただちに請求できなくなるとは限りません。業務のために社員が立て替えた費用であれば、本来は会社が負担すべきものと考えられるからです。
たとえば、取引先との打ち合わせ、会社の指示による会食、上司の業務命令で参加した飲食などであれば、経費として認められる可能性があります。反対に、単なる私的な食事や、業務との関係が説明できない飲食代は、上司が軽く「経費で」と言ったとしても認められないことがあります。
まずは、その飲食が仕事に関係するものだったか、誰と行ったのか、何の目的だったのかを整理しましょう。会社側が経費性を判断するには、金額だけでなく利用目的が重要です。

立替金の請求には時効がある

会社への経費精算にも、長く放置すれば時効の問題が出てきます。一般的な債権は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年で時効により消滅するとされています（民法第166条）。
経費の立替金は、給料そのものとは違う扱いになることが多く、民法上の一般的な請求権として考えられます。そのため、数週間や数か月遅れた程度であれば、時効だけを理由にあきらめる必要はないでしょう。
ただし、会社の就業規則や経費精算規程に期限がある場合、会社から「期限を過ぎているので通常の処理はできない」と言われることはあります。その場合でも、例外申請や上長承認、経理部門への相談で対応できることがあります。
古い経費ほど、会社側も確認に手間がかかります。年度をまたいでいる場合は、会計処理や会社の決算書作成の関係で、経費精算はより難しくなります。請求できる可能性があるからといって、後回しにしないことが大切です。

領収書と上司の指示を示せるかが重要

今さら精算を求める場合、もっとも重要なのは証拠です。領収書やレシートが残っていれば、金額、日付、店名を示せます。クレジットカードで払ったなら、利用明細も役立ちます。
さらに、上司から「経費で落として」と言われたことを示せるメール、チャット、スケジュール、会議記録などがあると話が進みやすくなります。もし記録がない場合でも、当時の参加者、目的、会話の内容をメモにまとめておきましょう。
申請するときは、「精算を忘れていたので払ってください」とだけ伝えるより、「〇月〇日、取引先との打ち合わせ後に、上司の指示で立て替えた飲食代です。領収書を添付します。期限を過ぎており申し訳ありませんが、例外処理が可能か確認をお願いします」と説明するとよいでしょう。
上司が退職している場合や部署異動している場合でも、経理や人事に相談できます。会社のための支出だったことを冷静に説明する姿勢が大切です。

まとめ

上司から「経費で落として」と言われて立て替えた飲食代は、社内期限を過ぎていても、必ず請求できないわけではありません。業務に必要な支出であり、証拠が残っていれば、会社に精算を求められる可能性があります。
ただし、経費精算には時効があります。また、古い支出ほど、業務との関係や上司の指示を証明しにくくなります。領収書、カード明細、メール、チャットなどをできるだけそろえましょう。
まずは上司や経理部門に、遅れた理由と支出の内容を説明して相談することが大切です。今後は、飲食代を立て替えたらすぐに申請し、領収書をなくさない仕組みを作っておくと、自腹のままになるリスクを減らせます。
 

出典

e-Gov 法令検索　民法
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー