鬼越トマホーク・良ちゃんと、アンジャッシュ・渡部建をめぐるトラブルで、良ちゃんの“危うさ”を不安視する声が広がっている。

「かつてSNSでの暴露をきっかけに、吉本興業を契約解除された芸人と重ねる声も出始めているのです」（芸能担当記者）

良ちゃんは7月8日、Xで《渡部建いつまでゴミなんだクソがあんな事しといて後輩値踏みできる立場なのかよマジで気分悪いわ》と、渡部を名指しで批判。もともと、鬼越のチャンネルに「元吉本芸人」を通じて出演を打診されていたものの、結局、出演は難しくなり、一方的に断られたと思い込んだゆえの暴走だった。

「しかし10日、渡部さんが所属する事務所のプロダクション人力舎は、今回の出演打診は第三者によるもので、渡部本人も弊社も関与していないと、良ちゃんの説明を全面否定しました。さらに、良ちゃんのポストに対して《渡部の人格を著しく傷つける表現が繰り返し用いられており、弊社としても到底看過できるものではありません》と、厳しく批判しました」（同前）

こうしたなかで注目されているのが、6月10日に公開されたニューヨーク・屋敷裕政のYouTubeチャンネルでの相方・金ちゃんの発言だ。

「金ちゃんは良ちゃんについて『バズりたすぎる期』があるとし、『いまはちゃんと注意した。バズりたすぎて、人に危害を加えるXが増えてきて（いた時期があった）』と説明していました。また、ほかの芸人の過去のスキャンダルを書いて“小炎上”した際には、マネジャーから『これで仕事が増えるどころか、減ることもある』と注意され、一時は投稿が収まったそうです。しかし金ちゅんは『またちょっと始まってるなあ。（良ちゃんの）情緒が不安定なんでねえ』と、再び投稿が過激化することを危惧していました。再燃を心配していた矢先、今回の騒動が起きたのです」

Xでは、

《不安定ならSNS辞めれば!?悪化するよ》

《鬼越良ちゃん、第二のプラマイ岩橋になるかも》

と、元プラス・マイナスの岩橋良昌（現シャドウ岩橋）の二の舞を心配する声が広がっている。芸能プロ関係者はこう語る。

「岩橋さんのXは、2023年に離婚した後の2024年から過激さを増しました。1月には《俺も昔松本さんじゃないけど先輩に綺麗な女の子連れてったなぁ まぁ上納か笑》と投稿し、番組制作会社社長への告発や、著名人の実名をあげた投稿を繰り返し、同年2月に事務所を契約解除となり、コンビも解散となりました。今回、そんな岩橋さんと似た危うさを、良ちゃんに感じているユーザーは少なくありません」

渡部側の声明後も良ちゃんはXを更新しているが、問題の投稿は削除されず、反論もない。事態がこれ以上拡大しないことを願う声も多く、今後の動向が注視されている。