【Amazon プライムデー】冷凍できるボトルも。アクエリアスや綾鷹などが最大57%OFFに
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」が7月13日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中から飲食料品をご紹介。

熱中症対策にもなる、冷凍できるボトルもセール価格に。これからの季節に備えておくと安心ですよ。

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【冷凍できる】スポーツ後の水分補給に欠かせない。アクエリアス 24本セット


アクエリアス(AQUARIUS)

[熱中症対策] アクエリアス エアーボトル 500ml PET ×24本 [冷凍兼用]

2,318円 → 1,848円（20%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


アクエリアス(AQUARIUS)

[熱中症対策] アクエリアス 500ml PET ラベルレス ×24本 [冷凍兼用]

2,318円 → 1,848円（20%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



【冷凍できる】サントリー天然水の「ヨーグリーナ」


天然水

Suntory サントリー天然水 ヨーグリーナ 贅沢仕上げ 乳酸菌 オリゴ糖 (冷凍兼用) 540ml×24本

2,800円 → 1,847円（34%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



【冷凍できる】サントリーの「GREEN DA・KA・RA（グリーンダカラ）」


GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ)

【熱中症対策】サントリー グリーンダカラ ラベルレス 600ml ×24本 (冷凍兼用) まとめ売り実施中

2,249円 → 1,898円（16%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

【Amazon.co.jp限定】 い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス ×8本

1,112円 → 890円（20%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


い・ろ・は・す（I LOHAS）

い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水

2,127円 → 1,649円（22%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」


爽健美茶

コカ・コーラ 爽健美茶 600mlPET×24本

3,629円 → 1,854円（49%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 525mlPET×24本

3,881円 → 1,656円（57%オフ）

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濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]

2,352円 → 1,687円（28%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ビールが好きだけど、内臓脂肪が気になる人に


オールフリー

からだを想う オールフリー ノンアルコール ビール 350ml 24本

2,664円 → 2,461円（8%オフ）

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ビールに近い味わいが楽しめて糖質70%オフ 。「キリン 淡麗グリーンラベル」


GREEN LABEL(グリーンラベル)

淡麗グリーンラベル GREEN LABEL グリーンラベル ビール 発泡酒 キリン 350ml 24本 [糖質70%オフ]

3,966円 → 3,498円（12%オフ）

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香り華やかな“彩り七味”。西日本向けの「どん兵衛 きつねうどん」


どん兵衛

どん兵衛 きつねうどん (西) 日清食品 カップ麺 95g×12個

3,274円 → 1,871円（43%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



お米マイスターブレンド「ももたろう印の無洗米」5kg×2袋


ももたろう印

ももたろう印 無洗米 10kg(5kg×2袋) 業務用 お米マイスターブレンド

6,580円 → 5,922円（10%オフ）

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精米したてをお届け。「秋田県産 あきたこまち（令和7年産）」


こまちライン

【家計お助け米】米 10kg 令和7年産 秋田県産 あきたこまち 厳選米 単一原料米100％ 白米 (5kg×2袋)

7,860円 → 5,780円（26%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Amazonブランドの国産米パックご飯 180g×24個


by Amazon

by Amazon パックご飯 国産米 180g×24個 低温製法米

4,096円 → 2,826円（31%オフ）

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チャック付きで使いやすい。マ・マーのスパゲティ 600g×5袋（ 約30人前）


マ・マー

マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋（ 約30人前 ）アルデンテ パスタ 麺 レンジ調理 簡単 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）

2,884円 → 1,495円（48%オフ）

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初心者にもおすすめの定番。ソイプロテインのココア味


ザバス

ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】

4,098円 → 3,279円（20%オフ）

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植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」


ケロッグ

ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本セット

1,922円 → 1,355円（30%オフ）

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レンジ・湯せん調理OK。吉野家の「牛丼の具」28袋セット


吉野家

吉野家 牛丼の具 28袋セット (120g 28食) 並盛 冷凍パウチ どんぶり おかず レンジ・湯せん調理OK まとめ買い 大容量

13,972円 → 8,383円（40%オフ）

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FRISK（フリスク）の味わいが長持ちするビッグタブレット


FRISK(フリスク)

FRISK(フリスク) クラシエ クリーンブレスボトル フレッシュミント 105g×5個

3,240円 → 1,966円（39%オフ）

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ヘルシーなおやつに最適。「さかなっつハイ！」10g×30袋


東洋ナッツ

東洋ナッツ さかなっつハイ! 小分け 個包装 アーモンド 小魚 10g×30袋 栄養機能食品(ビタミンD)

1,944円 → 1,226円（37%オフ）

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カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート


チョコレート効果

チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg

6,210円 → 4,347円（30%オフ）

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その他のおすすめ商品


ハイチオール

【第3類医薬品】ハイチオールCプラス2 60錠

1,628円 → 772円（53%オフ）

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キユーピーウエルネス

キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 60粒 約30日分 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める (30日用)

2,380円 → 1,100円（54%オフ）

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キュキュット

キュキュット 【大容量】 クリア除菌 食器用洗剤 長もち泡がパッ! キュッと実感! グレープフルーツの香り 詰替え用 1380ｍｌ

1,345円 → 800円（41%オフ）

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NANOX(ナノックス)

NANOX one(ナノックスワン) プロ 詰替メガジャンボ1730g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄で最高峰の洗浄・消臭力 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制 ダメージケア ジェル

1,528円 → 1,293円（15%オフ）

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NANOX(ナノックス)

NANOX one(ナノックスワン) ニオイ専用 詰替メガジャンボ1790g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄でニオイゼロへ 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制 ジェル

1,468円 → 1,212円（17%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。

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