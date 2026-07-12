【Amazon プライムデー】冷凍できるボトルも。アクエリアスや綾鷹などが最大57%OFFに

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」が7月13日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中から飲食料品をご紹介。熱中症対策にもなる、冷凍できるボトルもセール価格に。これからの季節に備えておくと安心ですよ。

【冷凍できる】スポーツ後の水分補給に欠かせない。アクエリアス 24本セット

【冷凍できる】サントリー天然水の「ヨーグリーナ」

【冷凍できる】サントリーの「GREEN DA・KA・RA（グリーンダカラ）」

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル

ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」

急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」

ビールが好きだけど、内臓脂肪が気になる人に

ビールに近い味わいが楽しめて糖質70%オフ 。「キリン 淡麗グリーンラベル」

香り華やかな“彩り七味”。西日本向けの「どん兵衛 きつねうどん」

お米マイスターブレンド「ももたろう印の無洗米」5kg×2袋

精米したてをお届け。「秋田県産 あきたこまち（令和7年産）」

Amazonブランドの国産米パックご飯 180g×24個

チャック付きで使いやすい。マ・マーのスパゲティ 600g×5袋（ 約30人前）

初心者にもおすすめの定番。ソイプロテインのココア味

植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」

レンジ・湯せん調理OK。吉野家の「牛丼の具」28袋セット

FRISK（フリスク）の味わいが長持ちするビッグタブレット

ヘルシーなおやつに最適。「さかなっつハイ！」10g×30袋

カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

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