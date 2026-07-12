【Amazon プライムデー】冷凍できるボトルも。アクエリアスや綾鷹などが最大57%OFFに
熱中症対策にもなる、冷凍できるボトルもセール価格に。これからの季節に備えておくと安心ですよ。
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【冷凍できる】スポーツ後の水分補給に欠かせない。アクエリアス 24本セット
[熱中症対策] アクエリアス エアーボトル 500ml PET ×24本 [冷凍兼用]
2,318円 → 1,848円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[熱中症対策] アクエリアス 500ml PET ラベルレス ×24本 [冷凍兼用]
2,318円 → 1,848円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【冷凍できる】サントリー天然水の「ヨーグリーナ」
Suntory サントリー天然水 ヨーグリーナ 贅沢仕上げ 乳酸菌 オリゴ糖 (冷凍兼用) 540ml×24本
2,800円 → 1,847円（34%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【冷凍できる】サントリーの「GREEN DA・KA・RA（グリーンダカラ）」
【熱中症対策】サントリー グリーンダカラ ラベルレス 600ml ×24本 (冷凍兼用) まとめ売り実施中
2,249円 → 1,898円（16%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル
【Amazon.co.jp限定】 い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス ×8本
1,112円 → 890円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」
急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」
濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」
ビールが好きだけど、内臓脂肪が気になる人に
ビールに近い味わいが楽しめて糖質70%オフ 。「キリン 淡麗グリーンラベル」
淡麗グリーンラベル GREEN LABEL グリーンラベル ビール 発泡酒 キリン 350ml 24本 [糖質70%オフ]
3,966円 → 3,498円（12%オフ）
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香り華やかな“彩り七味”。西日本向けの「どん兵衛 きつねうどん」
お米マイスターブレンド「ももたろう印の無洗米」5kg×2袋
精米したてをお届け。「秋田県産 あきたこまち（令和7年産）」
【家計お助け米】米 10kg 令和7年産 秋田県産 あきたこまち 厳選米 単一原料米100％ 白米 (5kg×2袋)
7,860円 → 5,780円（26%オフ）
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Amazonブランドの国産米パックご飯 180g×24個
チャック付きで使いやすい。マ・マーのスパゲティ 600g×5袋（ 約30人前）
マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋（ 約30人前 ）アルデンテ パスタ 麺 レンジ調理 簡単 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）
2,884円 → 1,495円（48%オフ）
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初心者にもおすすめの定番。ソイプロテインのココア味
ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】
4,098円 → 3,279円（20%オフ）
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植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」
レンジ・湯せん調理OK。吉野家の「牛丼の具」28袋セット
吉野家 牛丼の具 28袋セット (120g 28食) 並盛 冷凍パウチ どんぶり おかず レンジ・湯せん調理OK まとめ買い 大容量
13,972円 → 8,383円（40%オフ）
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FRISK（フリスク）の味わいが長持ちするビッグタブレット
FRISK(フリスク) クラシエ クリーンブレスボトル フレッシュミント 105g×5個
3,240円 → 1,966円（39%オフ）
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ヘルシーなおやつに最適。「さかなっつハイ！」10g×30袋
東洋ナッツ さかなっつハイ! 小分け 個包装 アーモンド 小魚 10g×30袋 栄養機能食品(ビタミンD)
1,944円 → 1,226円（37%オフ）
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カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート
その他のおすすめ商品
キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 60粒 約30日分 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める (30日用)
2,380円 → 1,100円（54%オフ）
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キュキュット 【大容量】 クリア除菌 食器用洗剤 長もち泡がパッ! キュッと実感! グレープフルーツの香り 詰替え用 1380ｍｌ
1,345円 → 800円（41%オフ）
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NANOX one(ナノックスワン) プロ 詰替メガジャンボ1730g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄で最高峰の洗浄・消臭力 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制 ダメージケア ジェル
1,528円 → 1,293円（15%オフ）
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NANOX one(ナノックスワン) ニオイ専用 詰替メガジャンボ1790g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄でニオイゼロへ 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制 ジェル
1,468円 → 1,212円（17%オフ）
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※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
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