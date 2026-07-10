2度のオリンピックに出場したフィギュアスケーターの村主章枝が、13歳年下のアメリカ人男性との国際結婚をメディア初告白し、映画のようなドラマチックな出会いや夫婦の絆を明かした。

【映像】村主章枝（45）の13歳年下イケメン夫

7月10日、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン3』が放送。本番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。この日のゲストには吉岡美穂、都が登場した。

2018年からアメリカへ移住している村主は、現在テキサス州ダラスのマンションで生活を送っている。番組の密着取材に応じた村主は、「彼が、旦那のデビンです」と笑顔で32歳のアメリカ人イケメン夫を紹介。13歳離れた年の差での国際結婚をメディアで初めて告白した。

二人の馴れ初めについて話が及ぶと、村主は「最初の出会いは、ラスベガスで同じアパートに住んでいて。たまたま1回、エレベーターで一緒になった時にエレベーターを止めててくれて少し話して。それが最初の出会い」と回想。このロマンチックなエピソードに、スタジオの出演者からは「そんな素敵な映画のような」と感嘆の声が漏れた。

お互いの第一印象について、村主が「優しそう」と話すと、夫のデビンさんも日本語で「カワイイ」と答え、村主が照れ笑いを浮かべる場面もあった。エレベーターでの出会いから、村主は自身のアイスショーで使う映像制作をデビンさんに依頼し、仕事仲間としての関係がスタート。デビンさんは当時を振り返り、出会って2ヶ月の頃に山へハイキングに行った際、「頂上まで登った時にはもう、彼女の事を好きになっていた」と明かしたが、村主は初耳だったようで「知らなかった」と頬を緩ませた。

その後、半年ほどは進展がなかったものの、コロナ禍によって村主のアイスショーが中止になるという転換点を迎える。今後の活動を二人で話し合った際、俳優経験のあったデビンさんから「映画を作りたい」という希望があり、共同でのプロジェクトが始動。デビンさんが出演者兼監督、村主がプロデューサーや音声などの裏方業務を担当し、映画制作に没頭していった。村主はデビンさんの仕事へのパッションに惹かれたと言い、2019年には共同経営で映画制作会社を立ち上げた。これまでに短編映画10本、長編映画2本を制作し、映画祭の8部門で賞を受賞するまでの功績を残している。会社立ち上げからほどなくして交際がスタートし、公私ともに最高のパートナーとしてゴールインを果たした二人の姿に、スタジオのMEGUMIや剛力彩芽らは深く見入っていた。