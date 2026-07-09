ディズニープラスの話題作がエミー賞に多数ノミネート！

ウォルト・ディズニー・カンパニーが、第78回プライムタイム・エミー賞において、ディズニーのコンテンツ・ブランドおよびスタジオ全体で125のノミネートを獲得したことを発表した。Disney+ (ディズニープラス)で配信中の人気作品や話題作が、作品賞をはじめとする主要部門で数多くノミネートされ、その存在感を示した。

『一流シェフのファミリーレストラン』などFX作品が多数ノミネート

FXからは数々の賞レースで高い評価を得てきた人気ドラマシリーズの『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン4が、コメディ・シリーズ部門の作品賞を含む8ノミネートを獲得した。主演のアイオウ・エディバリーが主演女優賞にノミネートされたほか、監督賞、ゲスト男優賞、ゲスト女優賞など主要部門で高い評価を受けた。

また、ジョン・F・ケネディ・ジュニアとキャロリン・ベセットの情熱と悲劇のラブストーリーを描いた実話に基づくドラマ『ラブストーリー ジョン & キャロリン』は、リミテッド／アンソロジー・シリーズ部門の作品賞を含む7ノミネートを獲得。主演女優賞のサラ・ピジョン、助演女優賞のコンスタンス・ジマーをはじめ、キャスティング賞、衣装賞、メイクアップ賞など幅広い部門で評価された。

そのほかにも「エイリアン」シリーズ初のドラマ『エイリアン：アース』が撮影賞、衣装賞、音響編集賞、視覚効果賞の4部門にノミネートされた。

20世紀テレビジョンやルーカスフィルム、マーベル・テレビジョンの話題作も続々ノミネート

20世紀テレビジョン制作で、プライムタイム・エミー賞の受賞常連作品でもある『アボット エレメンタリー』シーズン5は、コメディ・シリーズ部門の作品賞を含む7ノミネート、『パラダイス』シーズン2は、ドラマシリーズ部門の作品賞を含む7ノミネートを獲得した。主演男優賞にスターリング・K・ブラウン、助演女優賞にジュリアンヌ・ニコルソン、ゲスト女優賞にシェイリーン・ウッドリーがノミネートされた。また、『マーダーズ・イン・ビルディング』シーズン5も、同部門の作品賞を含む5つのノミネートを獲得した。

ルーカスフィルムからは、『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume3がアニメーション賞にノミネートされたほか、『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』が音響編集賞にノミネートされた。

マーベル・テレビジョンからは、『ワンダーマン』のヤーヤ・アブドゥル＝マティーンがコメディ・シリーズ部門の主演男優賞にノミネートされた。

ナショナル ジオグラフィックのドキュメンタリーやスペシャル番組も評価

ナショナル ジオグラフィックからはドキュメンタリー『オーシャン with デビッド・アッテンボロー』がドキュメンタリー／ノンフィクション・スペシャル部門の作品賞を含む6ノミネートを獲得。テイラー・スウィフトによる歴史的ツアー“The Eras Tour”のコンサートフィルム『Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show』も、バラエティ・スペシャル部門の作品賞を含む5ノミネートを獲得した。

（海外ドラマNAVI）

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